【眼睛想旅行】香港Google 地圖熱門街景排行榜出爐　前5位體育館竟佔2席

▲ Google今（31日）舉行活動，慶祝Google地圖的街景服務（Google Street View）推出15周年，公布過去一年的香港熱搜街景排行榜。（譚以諾攝）

疫情持續兩年，港人沒法出國旅行，「本地遊」的概念便隨之興起，不少人也會在Google上搜尋本港景點和地標以安排行程。Google今（31日）舉行活動，慶祝Google地圖的街景服務（Google Street View）推出15周年，公布過去一年的香港熱搜街景排行榜，更介紹了新一代的Google街景相機及地圖功能。

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Google街景5大熱搜香港地點

香港迪士尼樂園位居Google街景5大熱搜香港地點的首位，由此可見港人在長期抗疫下，需要透過本地玩樂紓壓。有趣的是，頭5位熱搜香港地點中，本地體育館竟共佔2席。

香港迪士尼樂園

皇后山邨

曉光街體育館

黃埔天地

牛頭角道體育館 ▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Google街景5大熱搜香港博物館

後疫情時代下，港人告別以往消費至上的旅遊形態，反而倡導本地文化深度遊，因此Google列出5大熱搜香港博物館。位居第一的為「虎豹樂園」，原身為本地一級歷史建築物「虎豹別墅」，經活化後於去年尾重新開放，當時吸引了很多市民到場參觀。

虎豹樂園

M+博物館

香港藝術館

香港科學館

香港太空館

Google街景5大熱搜香港海灘

在社交距離措施實施後，大眾也傾向遠離市區，到郊外旅遊，而位於屯門的小欖海灘在5大熱搜香港海灘排名第一位。

小欖海灘

貝澳泳灘

麗都灣泳灘

蘆鬚城泳灘

塘福泳灘

新一代Google街景相機及地圖功能

Google更在會上公布新一代Google街景相機，預計明年登場。新款街景相機可安裝在任何有車頂行李架的車上，配合手機操作，較以往的舊有類型更易於安裝。

而早在2014年於Google街景網頁版推出的「時光機」功能，即將會擴展至手機版Google Map內，用戶可在Andorid及iOS智能手機中使用「時光機」功能。

值得注意的是，Google Map將結合人工智能技術（AI），帶來3D地圖體驗，如從高空俯瞰城市實景時，可逐步放大觀看街道、建築物及店鋪細節；另外，該功能更會配合「時間軸」，用戶可觀察特定景點於不同時間和天氣的變化。該功能將於洛杉機、倫敦、紐約、三藩市和東京首先推出，香港暫仍未支援該功能。

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記者：文睿

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