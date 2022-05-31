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【中印關係】 據中興等中國企業涉財務不當 遭印度調查 外交部﹕正密切關注事件

股樓投資 17:34 2022/05/31

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繼小米集團（01810）被印度當局調查後，據外電引述文件報道，印度正在調查中興通訊（00763）及Vivo在當地的子公司涉嫌財務不當行為。報道更指，印度於4月已質詢VIVO在控股權及財務審計上是否存在重大違規行為，同時又緊急調查中興的帳目紀錄。中興股價未有受影響，反而愈升愈有，更以全日最高位收市，報17.28元，升4.1%，成交額2.2億元。

同場加映﹕【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

報道又引述消息指，印度已開始調查逾500間內地企業的賬目，除中興及Vivo外，還包括小米集團（01810）、OPPO、華為、阿里巴巴（09988）等多間印度子公司。對於印度正調查中興和Vivo於當地的子公司涉嫌財務不當的行為，中國外交部發言人趙立堅表示，中國政府正在密切關注此事。

【大行報告】 高盛憂電池原料牛市或完 對鋰價前景審慎 狠劈贛鋒鋰業目標價【見下頁

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記者：郭秀慧

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港股 阿里巴巴－SW（09988） 中興通訊（00763） 阿里巴巴 小米 華為 印度 Vivo 中印關係

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