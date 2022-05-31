【集體回憶】珍寶海鮮舫6月離港！　盤點5大香港集體回憶（多圖）

▲ 著名旅遊地標、曾是周星馳電影《食神》取景地的香港仔珍寶海鮮舫，其母公司昨日（30日）發聲明表示，已決定6月將珍寶海鮮舫移離香港。（資料圖片）

著名旅遊地標、曾是周星馳電影《食神》取景地的香港仔珍寶海鮮舫，其母公司昨日（30日）發聲明表示，已決定6月將珍寶海鮮舫移離香港。不少網民對又一集體回憶或會消失感到可惜，以下一文就盤點香港近年的集體回憶及消失原因，不知又會勾起大家的那些回憶：

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1. 珍寶海鮮舫（6月離港）

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香港仔珍寶海鮮舫於1976年建成，由賭王何鴻燊、鄭裕彤等富商合資超過3,000萬港元打造，是香港著名旅遊地標，每年均吸引不少遊客慕名而來，也是不少港人的集體回憶。

曾到座上的名人包括英女皇伊利沙伯二世、荷李活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）等，亦有不少電影及MV曾在此取景，包括周星馳主演、1996年上映的《食神》，以至近年MIRROR的《All in One》MV等。

原因：每年仍需耗資平均數百萬元作檢查、維修和保養，以滿足牌照及其他要求，而本港亦沒有可停放海鮮舫的船廠泊位，未能作每3年一次的大型檢查和維修。

而其海事牌照將於下月到期，預期短期內不可能復業，故決定6月移離香港，正物色適合泊位以減輕成本，靜待新經營者出現，並為項目找尋新出路。

2.愛丁堡廣場渡輪碼頭（2007年正式拆除）

愛丁堡廣場渡輪碼頭，位於港島中西區中環愛丁堡廣場，即舊中環天星碼頭所在。2006年11月12日凌晨12時，碼頭鐘樓在「最後的鐘聲」12響之後，隨即把鐘樓關燈，結束48年的服務。

原因：受中環填海第三期工程影響，原有四條渡輪服務已於2006年11月12日搬遷到新的7號及8號碼頭，隨後連同皇后碼頭一併拆卸。

3.皇后碼頭（2008年正式拆除）

作為香港唯一用於舉行儀式的公眾碼頭，皇后碼頭於英國殖民地時期一直見證著維多利亞港海岸的變遷，以及第二次世界大戰後香港經濟急速發展。

原因：因為中環填海計劃而需要被拆卸，保育人士以拆卸皇后碼頭會破壞香港文化的承傳、集體回憶和公共空間等理由反對。即使古物古蹟辦事處將皇后碼頭評級為一級文物建築，然香港政府仍堅持以發展為由，最後在2007年8月1日進行清場拆卸。

4.何東花園（2014年清拆）

何東花園別稱曉覺園，位於香港歌賦山山頂道75號，是一座建於1927年的中式大宅及私人花園，由香港富商何東爵士為平妻張靜容購入改建，設計融入中西建築特色，屬於中國文藝復興風格。張靜容、其子何世禮、孫兒何鴻毅曾先後居住大宅。

原因：政府與業主，即何東孫女何勉君未能在何東花園的保育及公眾開放議題上達成共識，無奈於2014年清拆。

5.中環冰室主題星巴克（2021年結業）

位於中環都爹利街，以老香港傳統冰室作主題的星巴克，自2009年起投入服務，其設計揉合了香港五十至七十年代冰室與現代藝術風格。

曾是「全球18間最具特色Starbucks」之一，是全球惟一一間以香港懷舊冰室作主題。冰室卡位加上戲棚風，配上分店限定的厚切牛油菠蘿包，曾是不少港人打卡的好地方。

原因：審慎考慮不同營運因素決定結業

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責任編輯：李智美