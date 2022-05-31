【職場熱話】港男現職4年月入45K嫌少 新工48K需加班又怕辛苦 不知應如何選擇

不知道你在選工時會較多考慮月薪還是工作量的多少呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己一直從事於IT工作，低薪為38K，而近日他找到另一份底薪44K的IT工，然而新工需要間中加班，而且工作內容的難度也較現時高，他因而向網民詢問該怎樣選擇才好。

樓主經歷：

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【職場熱話】大學生物流管理畢業 搵工目標僅16K-18K 終仍被HR壓價感無奈 【下一頁】

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 只是差數千元當然是選擇一份較輕鬆的工作。」，「有45K一個月，不用加班又不忙，若是我便經已沒有太多要求了。」，也有人指，「選擇留在現公司然後用上班的時間來進修或「秘撈」吧！」。

另有網民指，「到你很忙的時候你又會後悔沒有私人生活了。」，「若年紀大了，我會建議選擇工作A。」。

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責任編輯：關海儀