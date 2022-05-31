【保監局數據】內地訪客首季新造業務保費3.45億元　按年升235%

▲ 內地訪客首季新造業務保費3.45億元，按年升235%。

保監局公布2022年首季香港保險業臨時統計數字。期內，來自內地訪客的新造業務保費為3.45億元，與2021年第一季的低基數相比上升235%，佔個人業務總額0.8%。該客戶群組購買的保單中，約96%是非一筆過支付，危疾、醫療保險及終身壽險分別佔保單的份額為31%、31%和 28%。

整體本港保險業首季毛保費總額1,582億元，按年微升0.5%。期內，長期有效業務的保費收入總額為1,389億元，跌0.2%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為1,133億（升0.1%）；個人人壽及年金（投資相連業務），其保費收入為79億元（跌17%）；以及退休計劃業務，其供款為158億（升9.2%）。

另一方面 ， 期內長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為424億（升4.2%），主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為377億元（升10.1%）；以及投資相連業務，其新造保單保費為46億元（跌27.2%）。保險公司共發出約12000份合資格延期年金保單並帶來8.3億元保費，佔個人業務總額約2%。

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