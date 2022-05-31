▲ 【MSCI半年檢】MSCI收市換馬 港股成交創兩個半月高、較5月日均成交高一倍

MSCI半年檢今日收市後生效，因應基金換馬效應以及大市氣氛受惠上海疫情緩和，港股成交額增至2456億元，為3月中科技股小股災後以來最多，較5月港股日均成交額約1200億元，高出約一倍。

科技股尾市成交明顯增加，網易 （09999） 收市競價成交額佔全日交易額3分之2以上，騰訊控股 （00700） 、快手 （01024） 收市成交額佔總交易額逾半，百度集團 （09888） 、阿里巴巴 （09988） 收市成交額佔全天交易額近一半，京東 （09618） 收市成交額佔全天交易額約3分之1。

多家MSCI指數新貴在尾市表現明顯轉弱，東方海外 （00316） 尾市由升轉跌，收市跌4%，報241元，成交34億元；特步 （01368） 即市最多升近8%，收市升幅收窄到3%，成交13億元；招金 （01818） 由升轉跌2%，成交6億元。

尾市轉強的焦點新貴則有泡泡瑪特 （09992） 、廣汽 （02238） ，泡泡瑪特午後轉升1%，成交23億元，廣汽集團則受惠汽車減稅政策出爐，轉升2%，成交6億元。

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