小米1810破頂兼全日高位收市 前景分析＋吸納策略一覽 股市 17:33 2022/05/31 分享： 分享： 小米 （01810） 股價破頂創月內高位，兼以全日最高位收市，收報12.14元。華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析指，小米業績普通，短期手機需求成疑，缺乏利好因素，料股價短期跟隨大市發展，12至12.5元才有阻力，宜於11.2至11.5元才考慮吸納。足本分析→【按此】 *憧憬上海經濟復甦 恒指下一站多少？重溫《開市追揸沽》 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 安踏體育2020股價未升完 現價追入上望升幅多少？ 今日 安踏體育2020股價未升完 現價追入上望升幅多少？ 華潤啤酒291股價續升破頂 短線上望目標話你知 今日 華潤啤酒291股價續升破頂 短線上望目標話你知 中海油883破頂 聶振邦：如符合呢個條件 今季可上望15元 今日 中海油883破頂 聶振邦：如符合呢個條件 今季可上望15元 電力股炒上 中國電力2380、華電902短炒策略即睇 今日 電力股炒上 中國電力2380、華電902短炒策略即睇 騰訊（00700）短炒潛在升幅料不多 中長線回報睇幾多？ 今日 騰訊（00700）短炒潛在升幅料不多 中長線回報睇幾多？ 你可能感興趣 安踏體育2020股價未升完 現價追入上望升幅多少？ 今日 15:22 安踏體育2020股價未升完 現價追入上望升幅多少？ 華潤啤酒291股價續升破頂 短線上望目標話你知 今日 14:26 華潤啤酒291股價續升破頂 短線上望目標話你知 中海油883破頂 聶振邦：如符合呢個條件 今季可上望15元 今日 13:12 中海油883破頂 聶振邦：如符合呢個條件 今季可上望15元 最新專欄文章 更多 內銀股攻略：交行3328、工行1398、郵儲行1658策略分析逐隻睇 今日 內銀股攻略：交行3328、工行1398、郵儲行1658策略分析逐隻睇 海螺水泥914一度逆市破底 持貨怎自保？ 今日 海螺水泥914一度逆市破底 持貨怎自保？ 東航（00670）受惠放寬防疫措施 南航（01055）、國航（00753）更穩陣？ 今日 東航（00670）受惠放寬防疫措施 南航（01055）、國航（00753）更穩陣？ 上海放寬措施利好汽車股 吉利（00175）下站睇幾多？ 今日 上海放寬措施利好汽車股 吉利（00175）下站睇幾多？ 聯想（00992）受惠國企更換電腦 甚麼炒作區間位有待突破？ 今日 聯想（00992）受惠國企更換電腦 甚麼炒作區間位有待突破？ 手機設備股 新經濟股 小米集團－W（01810） 大行報告 沽出 藍籌股 宏觀市場 市場交易 股票 H股