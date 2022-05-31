【樓市熱話】家中多購一個單位 港男欲搬出去擺脱惡父 母親卻想將新樓出租

選樓時要考慮到的問題有很多，不知道大家在買樓時有否遇到過難題呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己家中最近打算多買一層樓，雖然新樓應會寫樓主的名，但其母親卻不希望樓主搬到新屋居住，只希望能繼續同住，並把單位出租，樓主因而感到煩惱，指自己居住新屋與否會十分影響到他選樓的決定，他因而向網民詢問意見。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「是家裏有能力還是你賺到錢有能力？」，「用自己的錢還是父母的錢來買樓是差很遠的。」，也有人指，「若你有能力搬出去則沒有所謂，自由及私人空間是最珍貴的。」。

另有網民指，「 你家人多買一單位是為了改善整體家庭經濟，但你若搬到新屋則可能要花費更多，家用也會因而減少，所以你媽不想你搬。」。

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責任編輯：關海儀