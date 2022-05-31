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【港股】FSMOne：港股已呈良好入市位　中資科技股歷行業整頓後迎喘息窗口　盈利前景正面

股市 17:24 2022/05/31

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FSMOne（香港）投資組合管理及研究總監沈家麟表示，港股估值已跌至歷史低水平，恒指市盈率處於低端區間、市帳率更是歷史最低，內地已推很多招財政刺激和貨幣政策，但等待疫情解封的催化劑，故已呈現良好入市位。

下半年資產配置方面，沈認為，周期股與增長股輪動繼續，宜重股輕債，普遍股市已跌至歷史低端區間。他指中港股市具投資價值，估值已相當低，環境已有多政策支持，中資科技股經歷行業整頓後因政府要全力保經濟時，迎來喘息窗口，盈利前景正面，另仍偏好美股個別板塊增長股。

債券方面，沈表示偏好亞洲高收益債，當中看好內房債。

料聯儲局下半年議息需考慮就業市場

沈家麟指，美國十年期國債孳息率近期見頂回落，某程度顯示經濟動能有所減弱，近日當地高通脹亦影響了當地消費信心，相關消費信心指數大跌，預示美國經濟有隱憂，預計政策風險下半年會繼續困擾市局。他相信，目前美國通脹問題可能已不再重要，因為CPI按年數據應可能已見頂，除非未來油價還要大幅飆升。若聯儲局續大幅加息，很可能會令唯一支撐着美國經濟需求端方面都遭扼殺，有機會觸發經濟衰退。

他續指，當前市場所預期聯儲局今年底會把利率提升至3厘，是不可能發生。他料聯儲局在今年第三季末至第四季初面對愈來愈大的經濟下行壓力，屆時更需考慮就業市場情況。

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