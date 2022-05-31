  • 28°C
香港時間 : 2022531日 (二) 18:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【餐飲業回暖】 戶戶小廚進駐香港仔　夥7間餐廳服務5個地區

商業 17:30 2022/05/31

分享：

分享：

戶戶小廚香港仔新店佔地近4,000平方呎，現時共有7間餐廳夥伴。（資料圖片）

戶戶送的「戶戶小廚」繼續在港擴充，將會落戶香港仔。新店共設有7個廚房，服務範圍遍及數碼港、香港仔、鴨脷洲等5個地區。

【MIRROR演唱會】MIRROR實名制演唱會門票　開售後4小時只賣出約3成

戶戶送香港區總經理許志賢指，戶戶小廚成功令餐廳夥伴增加訂單數量，並減少堂食限制帶來的虧損。至於今次進駐香港仔，他解釋：「香港仔近年成為港島區興建甲級寫字樓及住宅的熱門選址，同時擁有豐富的歷史背景，祖傳鄉村住宅林立，形成一個充滿特式並有著不同餐飲需求的多元社區。根據戶戶送的資料顯示，過去一年該區的忠實顧客及活躍用戶增長理想。」

戶戶小廚香港仔新店佔地近4,000平方呎，現時共有7間餐廳夥伴，包括第一家、 Nomad Burger及Jacomax。香港仔分店將服務港島南的居民及上班族，服務範圍遍及數碼港、香港仔、鴨脷洲、黃竹坑及深水灣5個地區。

許又指，戶戶送希望透過「戶戶小廚」，為有意擴充業務的餐廳提供先進的零售解決方案，讓其無須承受實體店帶來的風險及成本。除了拓展「戶戶小廚」的南區業務外，屯門「戶戶小廚」亦將在7月亦會有Jacomax及Nomad Burger的強勢加盟。

【百物騰貴】唯獨燒雞價格企穩　為何超市寧願蝕賣亦不加價？

【日本旅行團】東瀛遊：日本團最快6月15日出發　已有5至6組客人成團

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【餐飲業回暖】3、4月訂座率急升超過1倍　訂座平台推限時優惠買一送一
今日
【餐飲業回暖】3、4月訂座率急升超過1倍　訂座平台推限時優惠買一送一
【MIRROR演唱會】MIRROR實名制演唱會門票　開售後4小時只賣出約3成
今日
【MIRROR演唱會】MIRROR實名制演唱會門票　開售後4小時只賣出約3成
【可持續發展】美贊臣夥網購平台回收奶粉罐　於平台增加75%新客
今日
【可持續發展】美贊臣夥網購平台回收奶粉罐　於平台增加75%新客
【百物騰貴】唯獨燒雞價格企穩　為何超市寧願蝕賣亦不加價？
今日
【百物騰貴】唯獨燒雞價格企穩　為何超市寧願蝕賣亦不加價？

你可能感興趣

【餐飲業回暖】3、4月訂座率急升超過1倍　訂座平台推限時優惠買一送一
今日 14:00
【餐飲業回暖】3、4月訂座率急升超過1倍　訂座平台推限時優惠買一送一
【MIRROR演唱會】MIRROR實名制演唱會門票　開售後4小時只賣出約3成
今日 14:53
【MIRROR演唱會】MIRROR實名制演唱會門票　開售後4小時只賣出約3成
【可持續發展】美贊臣夥網購平台回收奶粉罐　於平台增加75%新客
今日 16:16
【可持續發展】美贊臣夥網購平台回收奶粉罐　於平台增加75%新客
深水灣 餐廳情報 商場 美食 鴨脷洲 南區 餐飲 零售 商廈 香港仔

上一篇文章

【集體回憶】珍寶海鮮舫6月離港！　盤點5大香港集體回憶（多圖）

下一篇文章

【百物騰貴】唯獨燒雞價格企穩　為何超市寧願蝕賣亦不加價？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【零售商機】報告：7成零售商料今年生意錄至少2成增幅　顧客對「線上購物、線下退貨」有需求
【零售商機】報告：7成零售商料今年生意錄至少2成增幅　顧客對「線上購物、線下退貨」有需求
【消費券商機】第二階段消費券增電子支付工具　PayMe推3項優惠吸商戶使用
【消費券商機】第二階段消費券增電子支付工具　PayMe推3項優惠吸商戶使用
【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【百分百擔保計劃】百分百擔保個人特惠貸款計劃最快兩天完成審批　截至今年1月收逾7.3萬宗申請
【百分百擔保計劃】百分百擔保個人特惠貸款計劃最快兩天完成審批　截至今年1月收逾7.3萬宗申請
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款