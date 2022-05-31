【餐飲業回暖】 戶戶小廚進駐香港仔　夥7間餐廳服務5個地區

▲ 戶戶小廚香港仔新店佔地近4,000平方呎，現時共有7間餐廳夥伴。（資料圖片）

戶戶送的「戶戶小廚」繼續在港擴充，將會落戶香港仔。新店共設有7個廚房，服務範圍遍及數碼港、香港仔、鴨脷洲等5個地區。

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戶戶送香港區總經理許志賢指，戶戶小廚成功令餐廳夥伴增加訂單數量，並減少堂食限制帶來的虧損。至於今次進駐香港仔，他解釋：「香港仔近年成為港島區興建甲級寫字樓及住宅的熱門選址，同時擁有豐富的歷史背景，祖傳鄉村住宅林立，形成一個充滿特式並有著不同餐飲需求的多元社區。根據戶戶送的資料顯示，過去一年該區的忠實顧客及活躍用戶增長理想。」

戶戶小廚香港仔新店佔地近4,000平方呎，現時共有7間餐廳夥伴，包括第一家、 Nomad Burger及Jacomax。香港仔分店將服務港島南的居民及上班族，服務範圍遍及數碼港、香港仔、鴨脷洲、黃竹坑及深水灣5個地區。

許又指，戶戶送希望透過「戶戶小廚」，為有意擴充業務的餐廳提供先進的零售解決方案，讓其無須承受實體店帶來的風險及成本。除了拓展「戶戶小廚」的南區業務外，屯門「戶戶小廚」亦將在7月亦會有Jacomax及Nomad Burger的強勢加盟。

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責任編輯：葉泳珊