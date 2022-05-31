  • 28°C
香港時間 : 2022531日 (二) 18:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】普洱瀾滄遞交主板上市申請　6月將推新產品線岩冷

新股IPO 17:05 2022/05/31

分享：

分享：

普洱瀾滄遞交主板上市申請　6月將推新產品線岩冷

中國第二大普洱茶公司普洱瀾滄古茶向聯交所遞交主板上市申請，公司去年全年的收入接近5.6億元（人民幣，下同），按年增長37.8%，年內溢利達1.29億元，按年增長4.8%。中信建投國際及招商證券國際為聯席保薦人。

普洱瀾滄核心品牌為瀾滄古茶，在此品牌名下，目前公司已經開發和建構兩條產品線，分別為1966以及茶媽媽，並計劃在今年6月推出新產品線岩冷，以滿足不同消費者群體需求。

據市場調查機構報告指，普洱瀾滄去年在普洱茶產品產生的收益為5.1億元人民幣，市場份額達2.8%，若以2021年普洱茶產品收益計算，公司是中國第二大的普洱茶公司。

截至最後可行日期，普洱瀾滄合共有534間線下門店，包括26間自營門店和508間經銷商營運門店，兩種經營模式去年的收入佔比分別為7.5%及92.5%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團FWD因市況波動　據報推遲在港上市計劃　

【新股IPO】GOGOX據報計劃於6月13日起建簿　本周闖關、集資目標再度縮小至11.7億

開啟hket App，閱讀全文
港股 中國市場 普洱 IPO 人民幣 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【SPAC】Vision Deal將在下月10日掛牌　集資10億、傳已獲足額認購
【SPAC】Vision Deal將在下月10日掛牌　集資10億、傳已獲足額認購
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股　東方海外升7%領新貴、內房股成剔出重災
【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股　東方海外升7%領新貴、內房股成剔出重災
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款