【新股IPO】普洱瀾滄遞交主板上市申請　6月將推新產品線岩冷

▲ 普洱瀾滄遞交主板上市申請 6月將推新產品線岩冷

中國第二大普洱茶公司普洱瀾滄古茶向聯交所遞交主板上市申請，公司去年全年的收入接近5.6億元（人民幣，下同），按年增長37.8%，年內溢利達1.29億元，按年增長4.8%。中信建投國際及招商證券國際為聯席保薦人。

普洱瀾滄核心品牌為瀾滄古茶，在此品牌名下，目前公司已經開發和建構兩條產品線，分別為1966以及茶媽媽，並計劃在今年6月推出新產品線岩冷，以滿足不同消費者群體需求。

據市場調查機構報告指，普洱瀾滄去年在普洱茶產品產生的收益為5.1億元人民幣，市場份額達2.8%，若以2021年普洱茶產品收益計算，公司是中國第二大的普洱茶公司。

截至最後可行日期，普洱瀾滄合共有534間線下門店，包括26間自營門店和508間經銷商營運門店，兩種經營模式去年的收入佔比分別為7.5%及92.5%。

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