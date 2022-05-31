【2022焦點新盤】屯門飛揚第1期最快6月賣　發展商透露以貼市價推盤

屯門再有新盤推出，由長實（01113）及新地（00016）合作發展，位於屯門小秀村的項目命名為飛揚（GRAND JETÉ）。長實執行董事趙國雄透露，項目第一期已獲批預售樓花同意書，最快6月推出。

樓盤位置圖

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長實高級營業經理楊桂玲指，飛揚提供800伙，分兩期發展，而即將推出的第一期項目設400伙，提供一房至三房間隔，其中一房佔240伙；兩房佔120伙、三房一套連儲物室佔40伙。

她續說，項目預計關鍵日期為2024年3月底，而示範單位設於尖沙咀港景匯商場，而項目價錢仍與合作夥伴商討，強調以市價推盤。

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