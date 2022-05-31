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【iPad最暢銷】全球最熱賣平板電腦排行榜　2022年首季由蘋果包攬Top 3

科技 17:35 2022/05/31

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三星以平價產品線Galaxy Tab A8， 成唯一一款登上全球首5名最暢銷榜平板電腦的Android機。

新冠疫情之下，全球愈來愈多用戶使用平版電腦，滿足電子學習，在家娛樂和在家工作需求。據市場調查機構IDC最新報告，2022年第1季全球最熱賣平板電腦，蘋果（Apple）搶佔全球逾3成市佔，在全球首5名最暢銷平板電腦中，Apple iPad就佔據了4個席位。三星則以平價產品線，突破兩成市佔。

報告顯示，2022年第1季全球最熱賣平板電腦依次序為：

  • iPad（2021）
  • iPad mini（2021）
  • iPad Pro（2021）
  • Samsung Galaxy Tab A8
  • iPad Air（2020）

以上4款最暢銷的iPad機款在2022年第1季佔蘋果平板電腦總銷量達94%，分析指，奪得冠軍的iPad（2021）機款去年推出時，雖然相較上一代而言只是小改款，升級亮點不大，但被稱為是性價比最高的平板電腦。現時在香港市場，10.2吋的iPad（2021）僅2,599元起。

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在Top 5排行榜上，三星（Samsung）Galaxy Tab A8排名第4，成為唯一一款上榜的Android平板電腦。僅次蘋果及三星，全球第三大平板電腦品牌為亞馬遜（Amazon），市佔約1成。

此外，Google自2018年終止Pixel Slate系列以來，已經好一段時間沒有推出平板電腦，在本月的全球開發者大會上終於預告2023年重返戰局，準備以「Pixel Tablet」打頭陣，搶攻平板電腦市場。

責任編輯：張寶燕

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