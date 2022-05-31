▲ 【國泰293】國泰航空擴漢莎、瑞士世界貨運商務合作 互通香港往來歐洲貨運網絡

面對港府嚴格防疫措施，國泰航空 （00293） 客運復甦之路遠遠落後同業，貨運業務成公司短線發展重心，國泰航空最新公布，瑞士世界貨運（Swiss WorldCargo）加入國泰航空和漢莎貨運的商務合作協議，為貨運客戶提供更多直航航點、班次和服務。

國泰航空2016年已與漢莎貨運簽訂商務合作協議，涉及往來香港、歐洲航線的銷售、定價、合約和貨物處理，目前兩家公司在香港承運的貨物，已只同集中在香港國際機場國泰航空貨運站處理。

國泰航空：三方合作符合歐盟和香港競爭法

隨瑞士世界貨運加入，三方會在航線網絡規劃、銷售、資訊科技及地勤服務等方面緊密合作，首階段會合作處理香港前往蘇黎世和法蘭克福的貨運，今年稍後會擴展至香港往來歐洲其他地區的貨運。

國泰航空表示，貨運客戶透過三家航空公司的網上預約系統，均可直接在完全互通的貨運網絡預訂空運服務，並特別強調「共同運作的活動在完全符合所有適用法律，包括歐盟和香港的競爭法規下進行。」

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