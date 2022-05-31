俄擬參照天然氣付款機制 向債券持有人付債息

西方國家向俄羅斯實施金融制裁，俄羅斯為避免債務違約，俄羅斯財政部周一（30日）表示，計劃參照以盧布支付天然氣費用的機制，向歐洲債券持有人支付債息。財政部長盧安諾夫表示，國際債券持有人必須在當地銀行開設盧布及外幣戶口。

荷蘭拒用盧布付款 俄斷天然氣供應 【下一頁】

財長盧安諾夫（Anton Siluanov）周一向俄媒Vedomosti 表示，當局會繼續以盧布償還外債，打算參照天然氣支付方式，向歐洲債券持有人支付債息。盧安諾夫指，就像以盧布支付天然氣一樣，將歐元匯入戶口，然後俄羅斯把歐元兌換成盧布。

國際債券結算機制採同樣方式反向運作，把盧布兌換成歐元支付債息。盧安諾夫稱，持國際債券的外國人必須在俄銀行開設盧布及外幣戶口， 繞過西方支付系統，所有款項會經俄羅斯國家結算存管局（NSD） 交易，不受西方制裁。

他表示，政府短期內審議有關計劃，不會局限收款人兌換外幣種類。

拜登拒向烏供遠程火箭系統 俄稱言論合理 【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）認可盧安諾夫的建議，強調俄羅斯有足夠資金支付債息，絕不會債務違約。佩斯科夫稱，財政部會先諮詢債券持有人，才決定是否推出上述支付方式。

美國早前決定，拒絕延長俄羅斯償還債務的許可證，增加俄羅斯面臨債務違約風險。俄羅斯有兩筆歐元債息於6月23日到期，據消息人士指，俄羅斯打算向這兩筆債券的持有人介紹新支付機制。

責任編輯：郭麗明