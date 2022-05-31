▲ 【保險業】滙豐保險首季新造業務保費按年上升71% 市佔率達17.5%排首位

據保監局香港保險業臨時統計數字顯示，2022年度首季，滙豐保險的新造業務保費按年上升71%，佔市場份額17.5%，成為市場第一。銀行保險渠道繼續成為香港保險市場的主要銷售渠道，以新造年度化保費計算，佔整體市場超過一半，其中滙豐保險在此渠道佔市佔率32.5%，市佔率最高。

網上銷售渠道按年增加7.5倍

滙豐保險香港首席分銷業務及客戶總監曾珮珊表示，雖然第五波疫情嚴重打擊保險業，但集團仍能取得強勁的業績，此有賴集團採取的混合銷售模式，透過電子、網上及實體渠道為客戶提供多元化的服務及產品。滙豐保險在網上渠道方面，首季透過視像遙距投保的人壽及醫療保險申請按年增加7.5倍。

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