  • 28°C
香港時間 : 2022531日 (二) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹破頂】法國5月通脹5.8% 歐元區8.1%

環球社會熱點 18:03 2022/05/31

分享：

分享：

俄烏戰爭影響，歐洲各國通脹持續高企，法國公布5月通脹數據，按歐盟標計算的調和通脹率按年升5.8%，較4月份的5.4%進一步增加，是歐盟有關標準在90年代初採納以來新高。

按法國標準計算，以全國消費者價格指數衡量的通脹率，5月份按年5.2%，創1985年9月以來新高，高於預期的5.0%。

聯合國大幅下調全球經濟增長預測 4%減至3.1% 【下一頁】

歐洲之中，法國通脹相對低，目前為除了馬耳他之外，通脹最低的歐盟國家。

同日公布的5月歐元區通脹，達8.1%，高於預期的7.8%，較4月的7.4%有所上升。強勁通脹主要由能源價格上升推升，撇除食品及能源等波動大項目，核心通脹為3.8%。

歐盟預測俄倘斷天然氣 歐元區GDP增長縮至0.2% 【下一頁】

法國央行行長德加洛（Francois Villeroy de Galhau）表示，法國及其他國家5月最新通脹數據證實當局預期的通脹增長，及逐步堅定推進貨幣政策正常化的必要性。德加洛透露，歐洲央行下周將會就貨幣政策正常化作出決定，指利率上升應有利於法國銀行的盈利能力和淨利潤率。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國成印度最大貿易夥伴 超越中國
2022/05/30
美國成印度最大貿易夥伴 超越中國
美國逾3成首置者「靠父幹」 29歲以下近8成
2022/05/28
美國逾3成首置者「靠父幹」 29歲以下近8成
聯合國大幅下調全球經濟增長預測 4%減至3.1%
2022/05/19
聯合國大幅下調全球經濟增長預測 4%減至3.1%
英國首季失業率3.7% 創48年新低
2022/05/17
英國首季失業率3.7% 創48年新低
歐盟預測俄倘斷天然氣 歐元區GDP增長縮至0.2%
2022/05/16
歐盟預測俄倘斷天然氣 歐元區GDP增長縮至0.2%

你可能感興趣

美國成印度最大貿易夥伴 超越中國
17:19 2022/05/30
美國成印度最大貿易夥伴 超越中國
美國逾3成首置者「靠父幹」 29歲以下近8成
08:05 2022/05/28
美國逾3成首置者「靠父幹」 29歲以下近8成
聯合國大幅下調全球經濟增長預測 4%減至3.1%
12:17 2022/05/19
聯合國大幅下調全球經濟增長預測 4%減至3.1%
經濟 經濟數據表現 貨幣政策 通脹 法國 指數 歐洲

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月31日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
新型冠狀肺炎全球疫情（05月31日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月31日 時間17:00）
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
【烏克蘭戰爭】歐盟達共識禁運俄石油 烏指控俄阻糧食出口（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】歐盟達共識禁運俄石油 烏指控俄阻糧食出口（不斷更新）
【英國通脹】每戶能源補貼400鎊 向油氣公司徵「暴利稅」（第二版）
【英國通脹】每戶能源補貼400鎊 向油氣公司徵「暴利稅」（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款