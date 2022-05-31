【通脹破頂】法國5月通脹5.8% 歐元區8.1%

俄烏戰爭影響，歐洲各國通脹持續高企，法國公布5月通脹數據，按歐盟標計算的調和通脹率按年升5.8%，較4月份的5.4%進一步增加，是歐盟有關標準在90年代初採納以來新高。

按法國標準計算，以全國消費者價格指數衡量的通脹率，5月份按年5.2%，創1985年9月以來新高，高於預期的5.0%。

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歐洲之中，法國通脹相對低，目前為除了馬耳他之外，通脹最低的歐盟國家。

同日公布的5月歐元區通脹，達8.1%，高於預期的7.8%，較4月的7.4%有所上升。強勁通脹主要由能源價格上升推升，撇除食品及能源等波動大項目，核心通脹為3.8%。

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法國央行行長德加洛（Francois Villeroy de Galhau）表示，法國及其他國家5月最新通脹數據證實當局預期的通脹增長，及逐步堅定推進貨幣政策正常化的必要性。德加洛透露，歐洲央行下周將會就貨幣政策正常化作出決定，指利率上升應有利於法國銀行的盈利能力和淨利潤率。

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責任編輯：李俊儀