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【滔搏 6110】 滔搏業績倒退 派末期息連特別息0.3元人幣 股價績後升逾4%

股樓投資 17:28 2022/05/31

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滔搏國際（06110）公布截至2022年2月底止年度業績，因疫情反覆及國際供應鏈問題，收入按年下降11.5%至318.8億元人民幣，純利倒退11.7%至24.5億元人民幣，派末期息及特別息共0.3元人民幣。股價今早（31日）低開1.3%，其後轉強，一度升7.2%，高見5.98元，收報5.82元，升4.3%，成交額3.3億元。

同場加映﹕【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

花旗發表研究報告指，滔搏業績符合該行預期，估值具吸引力，經營去杠杆化的影響遠少於市場預期。該行又指，其經營現金流量同比升21%至57億元人民幣，並宣布派發每股0.23元人民幣的特別末期股息，將其股息回報率提高至9%，2022財年全年派息率爲109%，因此維持予其「買入」評級，目標價11.85元。

大行予滔搏投資評級及目標價﹕

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該行認為，受惠於品牌合作夥伴的大力支持，滔搏2022財年銷售額下降11%，但毛利率則按年升2.6個百分點，相信此情況或於2023財年再次出現，有助緩解公司在當前充滿挑戰和不確定性的中國零售業環境的毛利率壓力。

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記者：郭秀慧

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滔搏（06110） 港股 大行報告 疫情 派息 買入 目標價 純利

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