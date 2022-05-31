▲ 【字節跳動】抖音電商：去年GMV按年增長2.2倍、售出超100億件商品 將升級為全領域電商

直播電商成為內地企業兵家必爭之地，字節跳動旗下抖音電商線上舉行第二屆生態大會。有內媒報道指，抖音電商總裁魏雯雯在主題演講中宣布，過去一年抖音電商GMV（交易總額）是前年同期的3.2倍，售出超100億件商品，其增速證實了興趣電商是巨大的生意機會。魏雯雯稱，抖音電商平台尚處在發展早期，未來發展機會很大，新領域的佔比將達50%以上。

魏雯雯引述抖音電商數據稱，平台上每月有超2億條短視頻、超900萬場直播內容，這些內容激發了用戶興趣，吸引其停留、互動、下單購買，滿足購物需求。 ，全年有超100億件商品通過抖音電商走入千家萬戶。

魏雯雯：抖音電商升級到全域階段 覆蓋用戶全場景

魏雯雯指出，抖音電商將升級興趣電商到全域興趣電商階段，通過覆蓋用戶全場景、全鏈路購物需求，滿足用戶對生活的多元需求；通過短視頻和直播內容、商城、搜索等多領域協同互通，為商家生意帶來新增長。

魏雯雯強調，興趣被內容激發，可以促進短期轉化；興趣也會延伸，會有持續性，用戶興趣被更多的場景自然承接。

抖音短視頻、直播激發用戶興趣 將商城下單形成習慣

在全域興趣電商環境中，魏雯雯稱，短視頻、直播等優質的內容激發用戶的潛在興趣，已有購物意向的用戶可通過搜索、抖音商城直接下單，形成習慣，實現精準匹配和重複購物；用戶的各類電商行為沈淀在店舖裡，通過營銷解決方案擴大全域流量。

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