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【美元滙價】專家料美滙指數未見頂 最牛睇升至109

16:31 2022/05/31

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美元近日欲升乏力，更掉頭急回，但大好友仍料美滙指數下半年闖109新高。

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市場預期美國通脹見頂，復添當地經濟數據轉弱，令美滙指數在105心理大關屢破位不成，更掉頭下跌至失守102關，暫報101.43。不過，專家普遍認為美元並未轉勢朝下降軌，只是在高位整固，大行花旗更料美滙指數未見頂，因預計聯儲局今年累計加息2.75厘，料3個月內美滙指數有機會挑戰107.41的今年新高，中資名家更大膽估計，下半年美滙指數高見109，主因是日圓、英鎊及歐元仍積弱。

至於對美滙指數今年底目標價預測，淡友睇破百關、僅報98，星展的滙市達人料見101.1，上商最牛，睇升至103。

拜登周二晚晤聯儲局主席鮑威爾　討論遏制高通脹計劃【下一頁

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計聯儲局於6月、7月和9月或仍會連續加息50個基點，隨後11月和12月加息25個基點，今年累計加息275個基點，達2.75到3厘的政策利率。然後，2023年或再加息三次，每次25個基點，最終令利率區間或達3.5至3.75厘。

廖嘉豪料，3個月內美滙指數挑戰107.41的今年高位，未來 6個月到1年預測仍高企在107.34，兩年後的長期目標為99.33水平。此外，歐元佔美滙指數逾半比重，德國昨晚公布通脹再創多年新高，市料歐央行被逼將於7月開始加息，刺激歐元止跌反彈，間接拖美元復腿。

可是，廖嘉豪仍料歐元於3個月內低見1算，未來半年到1年稍升至1.02、長期目標僅1.1。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡回應本報查詢指，目前該行預計聯儲局將於6月和7月分別加息50個基點，並在年内餘下會議各加息25個基點，合共加多5次，累加175個基點。而6月16日的會議，主要關注最新通脹及失業率預期，以及最新點陣圖。

李若凡預期，暫時美滙指數可能在105左右遇阻，下方支持位為101.3，若失守，再考驗100關，年底目標價為101.1。

沃勒：支持未來幾次會議加息半厘【下一頁

上商研究部主管林俊泓預期，聯儲局於6月中議息會議，可能會提及暫停加息的條件。且預計6月和7月各加息0.5厘，9月、11月及12月加息0.25厘，共加息1.75厘。至於美滙指數年內上落區間約為99至106，年底目標103。

光大證券國際環球巿場及外匯策略師黃俊能料， 美滙指數波幅較大，下半年的高低位介乎96至109，年底目標為98。且預期聯儲局於6月及7月將會繼續進取加息0.5厘，但加息速度將會由第三季略為放慢，餘下三次各加息0.25厘，即五次議息累計加1.75厘。

黃俊能拆解，美國近期數據回軟拖累美元表現，但預期美元距離正式轉弱時機未至，主要受3大外圍因素令美元提供助力。包括：（1）歐央行雖然表示將開始加息，但俄烏緊張局勢現仍未完結，對歐元區經濟影響程度絕不能忽視，滯脹危機與日俱增；（2）英國與歐盟仍未就北愛貿易協定達成共識，埋下無協議脫歐或英國分裂的伏線；（3）日本仍維持極寬鬆貨幣政策，令債息及利率差距愈來愈闊。

黃俊能表示，相信要到年底，等待聯儲局正式落實暫停加息，美元才有機會轉為偏弱的局面。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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