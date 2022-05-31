【職場熱話】午飯偷雞外出面試 竟當場撞見上司 雙方尷尬一同見工

不知道大家在面試時有否遇到過使人尷尬的經歷呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己上星期趁午飯時間到了一公司面試，然而他卻在當場遇上了⋯⋯他因而感到十分尷尬，最後只好2人一同坐在沙發上等面試。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「你上司應該比你還害怕吧！」，「你是因為受不了跟你一同面試的上司才要轉工嗎？」，也有人指，「事實證明你公司很差，上司下屬也一同離開。」。

另有網民指，「成間公司的人也要離開了。」，「當HR問你為甚麼要離職時，你便能回答同上了。」。

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責任編輯：關海儀