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【國際油價】瑞信謝穎匡：油價難回落100美元之下　原油供需缺口大、油企增產克制

股市 16:20 2022/05/31

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【國際油價】瑞信謝穎匡：油價難回落100美元之下　原油供需缺口大、油企增產克制

油價於高位徘徊，瑞信亞太區證券研究董事謝穎匡接受本報專訪時表示，2020年爆發疫情後，全球能源格局有重大轉變，當年全球封城，導致原油需求大減，沙特阿拉伯及俄羅斯又打價格戰，一度令油價出現負數，其後油組達成協議大幅減產，原油供需回到平衡點，及後經濟逐步復甦，「現時全球原油總需求差不多回到2019年疫情前水平，汽油及柴油需求甚至已超過2019年高位，只有航油需求僅及疫情前60%至70%」。

油企更注重增加派息及回購

謝穎匡稱，能源價格上升導致通脹升溫，即使剔除俄烏戰爭帶來的政治溢價，今年原油市場的供需平衡偏緊，足夠支持今年油價徘徊約85至90美元，而俄烏戰爭爆發後，引起西方各國制裁，不少國際油企亦退出俄羅斯，令俄油出口受到影響，基於俄羅斯是全球第三大產油國，故俄油供應遞減下，原油供需缺口因此更大，導致油價企於高位，預期油價今年回落至100美元以下的機會偏小。

美銀：倘俄羅斯石油出口急劇萎縮　布油將升穿每桶150美元【下一頁】

謝穎匡指，對未來數年油價走勢樂觀，故相對偏好上游油企，「過去油股無甚投資價值，因股息並不穩定，但現時增派息是國際油企的大趨勢，加上油企股價仍有上行空間，故現時投資石油股仍有價值」。

他指出，今次的原油上升周期與昔日不同，過去美國頁岩油企在油價上升時，由於收入及盈利均上揚，故會投入更多資源於提高產量上，資本開支大幅增加，但近年市場提倡要提高股東回報，增加派息及回購，頁岩油企面對股東壓力下，未有大幅增加資本開支，在增加產能方面非常克制，導致現時能源供應仍未恢復至疫情前水平。

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