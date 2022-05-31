  • 28°C
香港時間 : 2022531日 (二) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【年金上限提高】香港年金提高個人保費上限至500萬元、設1%保費折扣　60歲即買每月收多少？

Hot Talk 16:20 2022/05/31

分享：

分享：

【年金上限提高】香港年金提高個人保費上限至500萬元、設1%保費折扣　60歲即買每月收多少？

香港按揭證券公司旗下香港年金公司公布，從6月1日起推出兩項新措施，同時適用於新舊年金客戶，包括提高「醫療和牙科開支特別款項提取」金額上限至最多100萬元，以及提高個人保費總金額上限至500萬元，較現有年金保費上限300萬元，再多200萬元。

香港年金表示，提高個人保費總金額上限，可配合不同客戶需要。以香港年金計劃計算機資料，若60歲女性投保人以最新上限500萬元購入年金，每月可獲23,500元，需要213個月後（接近78歲）「回本」；若60歲男性投保人購入500萬年金，每月可獲25,500元，需要196個月後（近77歲）「回本」。

在「醫療和牙科開支特別款項提取」方面，香港年金讓每名投保人的總提取上限，由30萬元提高至100萬元或已繳保費50%，以較低者為準。

年底前投保公共年金　可獲1%保費折扣

香港年金續指，為鼓勵客戶買入年金，從6月1日至12月31日間，合資格客戶（包括註冊強積金或公積金計劃成員、現有HKMC退休3寶客戶，以及AMIGOS By HKMC會員）成功投保香港年金計劃，可獲享1%保費折扣。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

相關文章：

【保險業數據】保監局：內地客新造業務保費按年大跌近9成　去年發出約4.7萬份合資格延期年金保單

【MPF轉年金】羅致光：強制轉年金屬天方夜譚　「非香港可接受或會發生的事」

開啟hket App，閱讀全文
退休 香港年金有限公司 年金 按揭證券公司

上一篇文章

【國際油價】瑞信謝穎匡：油價難回落100美元之下　原油供需缺口大、油企增產克制

下一篇文章

【港股市況】恒生指數升291點高收、科指升3%　美團升逾6%領市、騰訊升逾3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股　東方海外升7%領新貴、內房股成剔出重災
【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股　東方海外升7%領新貴、內房股成剔出重災
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【SPAC】Vision Deal將在下月10日掛牌　集資10億、傳已獲足額認購
【SPAC】Vision Deal將在下月10日掛牌　集資10億、傳已獲足額認購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款