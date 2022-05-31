▲ 【年金上限提高】香港年金提高個人保費上限至500萬元、設1%保費折扣 60歲即買每月收多少？

香港按揭證券公司旗下香港年金公司公布，從6月1日起推出兩項新措施，同時適用於新舊年金客戶，包括提高「醫療和牙科開支特別款項提取」金額上限至最多100萬元，以及提高個人保費總金額上限至500萬元，較現有年金保費上限300萬元，再多200萬元。

香港年金表示，提高個人保費總金額上限，可配合不同客戶需要。以香港年金計劃計算機資料，若60歲女性投保人以最新上限500萬元購入年金，每月可獲23,500元，需要213個月後（接近78歲）「回本」；若60歲男性投保人購入500萬年金，每月可獲25,500元，需要196個月後（近77歲）「回本」。

在「醫療和牙科開支特別款項提取」方面，香港年金讓每名投保人的總提取上限，由30萬元提高至100萬元或已繳保費50%，以較低者為準。

年底前投保公共年金 可獲1%保費折扣

香港年金續指，為鼓勵客戶買入年金，從6月1日至12月31日間，合資格客戶（包括註冊強積金或公積金計劃成員、現有HKMC退休3寶客戶，以及AMIGOS By HKMC會員）成功投保香港年金計劃，可獲享1%保費折扣。

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