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【文娛藝術】旅發局 x 教育大學創意藝術學系 西九文化區「西油記」社區藝術展 6月1日起免費入場打卡位全公開

理財智慧 20:02 2022/05/31

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由香港教育大學文化與創意藝術學系與香港旅遊發展局合作的首個藝術項目《西油記》（Journey to West Kowloon），將於明日（6月1日）起至6月17日於西九文化區藝術展亭展出，公眾可以免費入場參觀，看看一眾藝術學系的同學怎樣發掘西九龍、油麻地和佐敦舊區人文風景，並利用各種獨特的藝術手法表達出來。

【青姐話】久旱逢甘露   邊瓣最正路？

《西油記》的展覽地點位於西九文化區藝術展亭展，場內以西九龍為題創作的藝術作品超過250份，參與學生數目多達650多位，展出項目包括《老化》、《綴映》、《凝》、《街角一隅》、《線影》、《光映》、《尋寶圖》、《西油圖》、《鄰》、《聚光》、《空》及《紅蘋果係咁種》。部分展品猶如打卡位，例如《光映》的霓虹燈場景、《尋寶圖》的巨型畫作、《空》的天后泥像等。

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同一場地亦展出了來自社區及學校藝術工作坊的一系列展品，4大主題包括「拼豆拼貼畫」、「霓虹燈」、「馬賽克」及「藍曬」。

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責任編輯：嚴浩文

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文娛藝術 西九文化區 香港教育大學‎ 旅發局 展覽 佐敦 油麻地

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