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【百物騰貴】唯獨燒雞價格企穩　為何超市寧願蝕賣亦不加價？

商業 17:10 2022/05/31

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即使成本持續上漲，但超市亦不把燒雞提價，原因是顧客很容易察覺燒雞價格變幅。（法新社圖片）

美國通脹加劇，不少日用品、食品亦出現加價潮， 但唯獨超市內的燒雞價格企穩。即使成本持續上漲，但超市亦不把燒雞提價，難道是良心企業？或是背後有甚麼盤算？

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據外電報道，雖然雞肉價格按年錄得16.4%的升幅，但在美國超市如Costco（好市多）、BJ's Wholesale Club內的燒雞仍維持售4.99美元（約39.1港元）。在其他超市，最貴亦只是售7.39美元（約58港元）。成本上漲，但售價不變，目的原來是希望維持門店的吸引力。

燒雞有幾吸引？

燒雞是最容易把顧客吸引進入門店，入店後，他們又會再周圍逛逛、購買其他產品。即使超市的燒雞蝕錢，但商戶亦能從其他已加價、毛行更高的產品中獲利。因此，超市必須維持燒雞在價格上有競爭力，留住顧客。

其次，顧客十分清楚燒雞價錢，很容易察覺價格變幅。所以有不少顧客會藉燒雞價錢，判斷該超市是否「抵買」。看似簡單的燒雞定價，其實影響深遠。

以Costco為例，其燒雞價格自約10年前起，便已維持在4.99美元（約39.1港元），去年更售出1.06億份。Costco把燒雞放到店舖後方，希望顧客在購買燒雞時，也會順道購買其他產品。該企早前甚至花4.5億美元（約35.3億港元），設立家禽處理工場，每年處理超過1億隻雞。

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責任編輯：葉泳珊

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