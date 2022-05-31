  • 28°C
香港時間 : 2022531日 (二) 16:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【人幣定存】1個月人民幣定存息最高5厘 短存受捧有玄機

15:56 2022/05/31

分享：

分享：

5月份大小港銀齊加人民幣定期存款息

    點擊圖片放大
    +18
    +17

現時距離聯儲局於6月16日議息不足一個月，全球聚焦儲局主席鮑威爾會否由鷹轉鴿，放風第3季以後毋須再急進加息。專家建議手持人民幣的有閒資族，宜先開立1個月或以下較短期的人民幣定期存款，以便緊盯鮑威爾會否露口風，6月及7月重手各加半厘後，對9月往後的加息幅度是否削半至0.25厘，以至拜登會否於7月6日撤銷內地關稅等。

檢視市面的人民幣短期存款，不乏高息選擇，例如花旗1個月年息有3厘、中銀香港 （02388） 及滙豐（HSBC）同期齊享3.5厘年息，而該存期冠絕全城是富邦的5厘年息，但3間大小行皆要求兌換資金才享最高特惠息。美元近日急回，包括人民幣等非美貨幣伺機報復式反彈，在岸價在短短3日內勁彈約1000點子，今午暫報6.668，較上周四的低位6.7779勁彈1%，尚幸本周首兩天兩中小行仍照加息，大眾銀行及華僑永亨今天（5月31日）齊加息，反觀星展卻全面減息。

博斯蒂克︰聯儲局可於9月暫停一下加息【下一頁

此外，回顧5月份的搶存戰，再有破頂息出現，目前富邦旗下3個月、半年及1年期，劃一以2.9厘年息而居首。該行提高存款門檻，從起存額原本是等值30萬港元，現改為50萬港元，卻取消須持有100萬港元的定期存款等附帶條件。至於7天短存，以南商及富邦的13.88厘年息稱王。專家料人幣存息在半年結前暫易加難減，避險族有望滙息雙賺。

內地剛公布PMI數據勝預期，華僑銀行經濟師謝棟銘 指，內地已多招齊發維穩，包括中國總理李克強日前與12個省政府官員的會議中，要求5月份刺激政策能出盡出，確保上半年及全年、內地的經濟盡快復甦。

人行亦於5月20日下調5年期LPR（貸款市場報價利率）15個基點，是次減息超過預期，也是2019年以來第二次在不改MLF利率的前提下，卻調低LPR利率。同時是首次非對稱降息中側重在5年期。此次的長期基準利率的下調，顯示內地加碼穩增長政策，再結合5月15日，人行下調首套房貸款利率下限。

中國5月LPR一年期為3.7%不變、5年期下調15基點至4.45%【下一頁

但謝棟銘說，人行維持一年期的LPR不變，反映中美利差問題、和通脹的不確定性，對內地的貨幣政策構成制約，且料有關方面避免美中利差擴大。近期人民幣資產的風險情緒改善，或許將緩減人民幣走貶。

謝棟銘補充，從需求面來看，4月份外資連續第三個月減持中國債券。國債的外資佔比，由1月時的11.14%高點，回落至10.52%，而政策銀行債的外資佔比，則由去年12月的5.51%，回落至4.86%。鑑於聯儲局將在6月和7月合計加息1厘，新興市場的資本外流可能持續一段時間。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】港元定存最高息7.01厘最後召集 中小行搶閘再加息

【美元定存】半年美元定存息最高2.3厘 大小行重手加存息

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

鮑威爾 拜登 滙豐控股（00005） 中銀香港（02388） 富邦銀行 加息 美國聯儲局 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

下一篇文章

【港元定存】港元定存最高息7.01厘最後召集 中小行搶閘再加息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 大小港銀齊加息搶存
【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 大小港銀齊加息搶存
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收
【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場
【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款