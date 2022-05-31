【人幣定存】1個月人民幣定存息最高5厘 短存受捧有玄機

▲ 5月份大小港銀齊加人民幣定期存款息

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現時距離聯儲局於6月16日議息不足一個月，全球聚焦儲局主席鮑威爾會否由鷹轉鴿，放風第3季以後毋須再急進加息。專家建議手持人民幣的有閒資族，宜先開立1個月或以下較短期的人民幣定期存款，以便緊盯鮑威爾會否露口風，6月及7月重手各加半厘後，對9月往後的加息幅度是否削半至0.25厘，以至拜登會否於7月6日撤銷內地關稅等。

檢視市面的人民幣短期存款，不乏高息選擇，例如花旗1個月年息有3厘、中銀香港 （02388） 及滙豐（HSBC）同期齊享3.5厘年息，而該存期冠絕全城是富邦的5厘年息，但3間大小行皆要求兌換資金才享最高特惠息。美元近日急回，包括人民幣等非美貨幣伺機報復式反彈，在岸價在短短3日內勁彈約1000點子，今午暫報6.668，較上周四的低位6.7779勁彈1%，尚幸本周首兩天兩中小行仍照加息，大眾銀行及華僑永亨今天（5月31日）齊加息，反觀星展卻全面減息。

此外，回顧5月份的搶存戰，再有破頂息出現，目前富邦旗下3個月、半年及1年期，劃一以2.9厘年息而居首。該行提高存款門檻，從起存額原本是等值30萬港元，現改為50萬港元，卻取消須持有100萬港元的定期存款等附帶條件。至於7天短存，以南商及富邦的13.88厘年息稱王。專家料人幣存息在半年結前暫易加難減，避險族有望滙息雙賺。

內地剛公布PMI數據勝預期，華僑銀行經濟師謝棟銘 指，內地已多招齊發維穩，包括中國總理李克強日前與12個省政府官員的會議中，要求5月份刺激政策能出盡出，確保上半年及全年、內地的經濟盡快復甦。

人行亦於5月20日下調5年期LPR（貸款市場報價利率）15個基點，是次減息超過預期，也是2019年以來第二次在不改MLF利率的前提下，卻調低LPR利率。同時是首次非對稱降息中側重在5年期。此次的長期基準利率的下調，顯示內地加碼穩增長政策，再結合5月15日，人行下調首套房貸款利率下限。

但謝棟銘說，人行維持一年期的LPR不變，反映中美利差問題、和通脹的不確定性，對內地的貨幣政策構成制約，且料有關方面避免美中利差擴大。近期人民幣資產的風險情緒改善，或許將緩減人民幣走貶。

謝棟銘補充，從需求面來看，4月份外資連續第三個月減持中國債券。國債的外資佔比，由1月時的11.14%高點，回落至10.52%，而政策銀行債的外資佔比，則由去年12月的5.51%，回落至4.86%。鑑於聯儲局將在6月和7月合計加息1厘，新興市場的資本外流可能持續一段時間。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪