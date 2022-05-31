【可持續發展】美贊臣夥網購平台回收奶粉罐　於平台增加75%新客

愈來愈多人重視可持續發展，美贊臣香港（又稱「美贊臣」）於2011年度推出的消費者計劃，Club MOMs以及「罐」溉未來嬰幼兒配方奶粉罐環保收集計劃。其中，奶粉罐收集計劃在12星期內，回收超過5,800個奶粉罐。

美贊臣營養品（香港）的香港、台灣及跨境業務總經理安凱捷（Pankaj Agarwal）表示，計劃成功連結忙碌的香港父母，並鼓勵他們以實際行動構建可持續的未來。

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惟香港人生活一直繁忙，美贊臣訪問超過1,100個家長，了解阻礙他們回收奶粉罐的原因，而不便是其一。按調查結果，品牌設計了一個方便可靠，又與客戶日常生活息息相關的回收方案，以回應父母對回收奶粉罐的需要與考慮。

夥HKTVmall設收集點

當中，美贊臣與網購平台HKTVmall合作，在全港18區設立收集點，令回收奶粉罐更直接方便。同時設有獎勵回饋機制，鼓勵家長在購買日用品時，實行環保回收。其希望透過配合家長的購物和回收習慣，令回收成為顧客購物一部份，帶動環保和營運的可持續性。

為期12星期的試行計劃中，合共回收超過5,800個嬰幼兒奶粉罐，82%參加者開始建立回收奶粉罐的習慣。於品牌方面，有85%的參加者表示，對美贊臣建立正面印象，同時品牌於HKTVmall購物平台的新顧客量增加了75%。

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責任編輯：馬意文