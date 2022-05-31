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【日本旅行團】東瀛遊：日本團最快6月15日出發　已有5至6組客人成團

商業 15:54 2022/05/31

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東瀛遊執行董事禤國全表示，上周推出日本旅遊小包團產品後，周末接獲大量查詢，已有5至6組客人成團，最快出發日期為下月15日。（資料圖片）

日本下月10日起，恢復接待外國觀光客旅行團，香港被列為低風險地區，入境者毋須出示疫苗接種證明，並豁免入境檢測和隔離。

【MIRROR演唱會】MIRROR實名制演唱會門票　開售後4小時只賣出約3成

東瀛遊執行董事禤國全表示，上周推出日本旅遊小包團產品後，周末接獲大量查詢，已有5至6組客人成團，最快出發日期為下月15日。

他指出，現時的旅遊產品多為數人1組的小包團，例如由家庭組成的私人訂制行程，費用較疫情前高昂，主要是涉及回港的隔離費用，以及工作人員成本較少人攤分，公司亦需支付員工回港隔離的薪金。

他舉例指，日本7天團的價錢高達3萬元，比疫情前的約1萬元大幅增加約3倍，形容目前有幾組客成團已十分高興。

泰國及新加坡團　預計6月尾至7月出發

禤國全又說，4月推出的泰國及新加坡旅遊產品，費用亦較疫情前倍增，預訂量不算太多，目前涉及約30至40人，預計可在6月尾至7月出發。

主打包回港隔離酒店

另一旅行社縱橫遊亦有推出日本旅行團，8天團主打包代辦旅遊簽證、回程48小時內PCR核酸檢測、回港隔離酒店，團費22,888元，剛剛推出，發言人對報名情況感到樂觀，預計可以成團。

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責任編輯：李智美

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