【人才管理】高管態度決定打工仔去留　調查揭10大流失人才因素

▲ 有調查結果顯示，企業管理質素位最影響員工對企業的忠誠度。

全球職場在疫情影響下，迎來接二連三的改革，打工仔們決定去留時，亦由以往看重「高薪厚職」漸漸轉為更重視企業文化、辦公模式及管理質素等。調研機構Gartner對澳洲打工仔進行企業吸引力評估調查，結果顯示離職推動因素中，企業管理質素位居第一，最為影響打工仔對企業的忠誠度。

打工仔重視未來發展 標榜「多勞多得」嚇怕員工

歷經兩年發展停頓後，打工仔們似乎更著重企業的人文質素、未來發展方向和企業對打工仔的認可，若企業難以滿足打工仔以上三大方向的要求，恐怕會成為他們考慮離職的原因。以下將根據排名，列舉出打工仔考慮離職的10個因素：

1)管理質素；

2)尊重

3)員工管理

4)薪金報酬及福利

5)工作與生活平衡

6)地理位置

7)同事質素

8)未來職業機會

9)認可

10)道德

由此可見，近年的打工仔在職場上所追求較貼近身心理層面發展，更重視管理層對待打工仔的態度，如是否尊重員工的需求、妥善安排工作和能否營造工作與生活平衡的職場環境。若用昔日舊有的管理手法，標榜「多勞多得」和強調階級觀念的企業理念和管理手法，恐怕會嚇怕打工仔，導致人才流失，對企業來說只是得不償失。

留職最大誘因：地理位置及福利

相反，若想在「大離職潮」席捲全球下，仍能挽留人才使企業穩定發展，便需要調整企業的工作模式、福利政策及表現企業發展的可靠度。以下將根據排名，列舉出員工10個留職誘因：

1)地理位置

2)薪金報酬及福利

3)尊重

4)工作與生活平衡

5)道德

6)工作興趣調整

7)同事素質

8)假期

9)管理質素

10)企業穩定性

Gartner人力資源業務副總裁Aaron McEwan補充指，由於疫情推使下，大多企業也漸數碼轉型，工作模式早已發生了不可逆轉的變化：

因此位居留職誘因第一的「地理位置」並非指員工渴求在市中心中有一個時髦的辦公室，而是代表「在任何地方生活和工作」。

責任編輯：文睿

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