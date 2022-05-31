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【職場熱話】工作3年從無交稅 揭朋友奇怪避税方法 港女質疑：難道永遠不用補回

理財智慧 16:50 2022/05/31

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對於交稅，大多打工仔都不願收到稅單，但無可否認交稅卻是公民責任之一。近日就有網民在討論區發文指朋友工作3年卻從無交稅，本以為他是被豁免人士，誰知對方竟然是每年都轉工藉此避過交稅，因而質疑難道以後都不用補回早前稅項，惹來熱議。

樓主指跟朋友說起交稅，對方竟說：我做第3年都還沒有要交稅。樓主以為是被豁免因此不用交，怎知道他是連報稅表都沒收過。對方再說：因為我三份工還未做夠一年便轉工，可能這樣追不到我，所以一直都沒有要交。樓主不解如果下一份工都做不夠一年就不用補回之前的稅項，而且下次面試對方問為甚麼做不夠一年便辭職難道都回答這原因？

【特別兼職】社福署請兼職合約護理助理 時薪70元 需負責照顧院童見下頁

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同場加映：【青姐話】久旱逢甘露%20邊瓣最正路？ 

有網民認為「未收到不等於不用交，政府有記錄，之後可以全數追回，除非年薪少於13萬」、「稅局是看僱主申報的僱員工資，總數超額便會出稅表。就算中途有轉工，稅局都算計算到」、「除非公司無報，否則追起來，數目會很大」。

【職場熱話】診所工作14年  護士懷孕感遭不公平對待   不滿加薪幅度遜於同事下一頁

亦有網民指「他工資是否沒過免稅額」、「納稅人有義務主動申報」、「當他想找5-6年工作經驗的工作，人家一看他履歷表肯定不會考慮他」、「轉工未必越轉越好，可能越轉越差，那麼便寧願交稅」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

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責任編輯：陸盈希

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