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【ET講股通】孫運喜：突破（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 16:50 2022/05/31

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港股今早低開17點後走勢反覆向上，半日掉頭轉升，恒指半日升91點，報21215點，午後一度升近300點，高見21414點，尾市成交逾1300億。美團 （03690） 、青啤 （00168） 升逾半成；電力股造好，潤電 （00836） 升近9%，中國電力 （02380） 升近一成。港股走勢現突破？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：22 - 港股今日市況速覽　體育用品爰
02：15 - 外圍利淡消息（一）：88隻中概股遭美國證交會列「預定除牌名單」
02：56 - 外圍利淡消息（二）：拜登約見鮑威爾　或改變外圍對美國聯儲局加息預期
05：22 - 內地5月製造業PMI勝預期　受惠內地疫情放緩而好轉
06：35 - 上海明日復工復產　市場憧憬內地經濟向好
07：29 - 美國聯儲局明起縮表　內地好消息撐市
08：55 - A股上證綜合指數現突破　帶動恒指進一步突破前浪頂阻力
10：25 - 觀眾問股：美蘭空港 （00357） 走勢點睇？咩價位可買入？上望咩價位？
12：55 - 觀眾問股：中國神華 （01088） 走勢點睇？上望咩價位？
16：16 - 觀眾問股：港交所 （00388） 走勢點睇？上望咩價位？
18：37 - 觀眾問股：東方海外 （00316） 235元買入點算？
21：05 - 觀眾問股：李寧 （02331） 仍有得追？
25：14 - 港股收市市況速報
26：55 - 恒指上望睇22160點及22500點　後市可望向好
27：24 - 潛力股推介：貓眼娛樂 （01896）

立即收看：https：//video.hket.com/video/3265384
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

------

恒指全日升291點，收報21415點；MSCI指數換馬生效，主板成交大增至2,456億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，多類內需股向上，美團 （03690） 升6.8%，李寧 （02331） 升4.7%，華潤啤酒 （00291） 升2.3%，海底撈 （06862） 升6.3%。

外圍消息偏淡。首先，美國證交會將88隻中概股由預定摘牌名單轉入確定摘牌名單，惟未有影響大市，相關股份亦未受影響。其次，美國總統拜登今晚約見聯儲局主席鮑威爾，面對拜登民望低迷，加上中期選舉11月舉行，市場料勢必談及遏抑通脹事宜。

港股料反覆向好  首站看22160點

不過，外圍消息並未拖累港股，主因內地消息偏好。內地官方5月製造業PMI升至49.6，勝預期，也較4月份表現為佳；5月服務業PMI升至47.8，較4月份高4.9。內地經濟改善，主因疫情受控，上海明天起逐步解封。中央連環出招、派定心丸，最新有副總理劉鶴強調要穩住經濟。

上證指數升1.2%，突破後愈升愈有，形成上升通道。受A股帶動，恒指亦突破前浪頂阻力21300水平及保歷加通道頂部，走勢明顯好轉，後市目標看兩個位：100天線22160點及前浪頂阻力22500點。

潛力股可留意貓眼娛樂 （01896） ，股價升4.4%至6.23元，突破50天線，成交配合，後市有望受惠內地解封。後市先上望三角形高位，第二目標為大摩目標價8元，止蝕用5.9元或5.3元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰美蘭空港、神華、港交所、東方海外、李寧。立即觀看

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欄名 : ET講股通

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