【汽車股】汽車股尾市彈高、長汽升7%　內地下半年減半徵收購置稅、30萬元人幣2.0升或以下排量車輛受惠

▲ 【汽車股】汽車股尾市彈高、長汽升5% 內地下半年減半徵收購置稅、30萬元人幣2.0升或以下排量車輛受惠

汽車股尾市抽升，吉利 （00175） 最後升2.9%，比亞迪 （01211） 升1.8%，長汽 （02333） 升7.3%，蔚來 （09866） 升2.6%，小鵬 （09868） 升3%，理想 （02015） 升3.9%。

財政部、稅務總局發布關於減徵部分乘用車車輛購置稅的公告，對購置日期在今年6月1日至12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。公告所稱乘用車，是指在設計、製造和技術特性上主要用於載運乘客及其隨身行李和（或）臨時物品，包括駕駛員座位在內最多不超過9個座位的汽車。

乘聯會料多增200萬輛銷量

中國乘聯會秘書長崔東樹表示，通過購置稅優惠等諸多新政策的實施，通過7個月的促銷費努力，推動全年國內零售達到2100萬輛，即意味較此前5月中旬預計的零售銷量1900萬輛（按年下降5%）多增200萬輛。

另外，汽車經銷商亦向上，中升 （00881） 升6.3%，永達 （03669） 升5.6%，美東 （01268） 升8.3%，齊創逾一個月高。

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編輯：姚卓然