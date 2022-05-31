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【汽車股】汽車股尾市彈高、長汽升5%　內地下半年減半徵收購置稅、30萬元人幣2.0升或以下排量車輛受惠

股市 15:48 2022/05/31

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【汽車股】汽車股尾市彈高、長汽升5%　內地下半年減半徵收購置稅、30萬元人幣2.0升或以下排量車輛受惠

汽車股尾市抽升，吉利 （00175） 升1.8%，比亞迪 （01211） 升1.3%，長汽 （02333） 升5.2%，蔚來 （09866） 升2.4%，小鵬 （09868） 升2.2%，理想 （02015） 升2.3%。

財政部、稅務總局發布關於減徵部分乘用車車輛購置稅的公告，對購置日期在今年6月1日至12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。

公告所稱乘用車，是指在設計、製造和技術特性上主要用於載運乘客及其隨身行李和（或）臨時物品，包括駕駛員座位在內最多不超過9個座位的汽車。

另外，汽車經銷商亦向上，中升 （00881） 升5.3%，永達 （03669） 升3.9%，美東 （01268） 升5.8%，齊創逾一個月高。

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編輯：姚卓然

長城汽車（02333） 吉利汽車（00175） 蔚來－SW（09866） 汽車股 港股 汽車

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