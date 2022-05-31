  • 28°C
香港時間 : 2022531日 (二) 16:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【年尾花紅】網傳申萬宏源員工群發電郵追討去年獎金、擔心房貸斷供　懇請公司「拯救員工家庭於水火」

Hot Talk 15:42 2022/05/31

分享：

分享：

【年尾花紅】網傳申萬宏源員工群發電郵追討去年獎金、擔心房貸斷供　懇請公司「拯救員工家庭於水火」

近日網傳有內地券商申萬宏源 （06806） （深：000166）員工群發郵件討薪，發信人稱目前已經是2022年中旬，2021年各部門的考核早已完成，但2021年年終獎金遲遲未發，員工亦不清楚何時發放。

發信人揚言：「面對高昂的房貸、車貸、子女教育和贍養老人的剛性支出，全家時常夜不能寐，持續加大的貸款斷供的擔憂如噩夢一般揮之不去。」電郵又稱，懇請公司展現一貫的國企擔當，解決員工迫在眉睫的問題，「拯救員工家庭於水火」。

發信人自稱申萬宏源員工，並電郵中表示：目前已行至2022年中，2021年各部門的考核早已完成，但2021年年終獎遲遲未發，員工亦不清楚何時發放。

券商中國：該券商確實至今尚未發放年終獎

內地官媒《證券時報》旗下券商中國報道指，該券商確實至今尚未發放年終獎，而在今年早些時候，該券商曾積極安排考核事宜，而考核結果則是年終獎發放的必要條件，讓不少員工對於早發年終獎有了預期。

事實上，去年內地證券業增長強勁，中證協數據顯示，去年全行業140家證券公司實現營業收入5024.10億元，實現淨利潤1911.19億元，分別同比增長12.03%和21.32%。

券商存在「年終獎越發越晚」現象

報道又指，一般而言，券商年終獎多數是在年後的3至6月間發放，甚至有券商拖到7月份才發放年終獎，也有部分券商會在春節前後先發放一筆「過節費」，而至今尚未發放2021年年終獎的券商並非僅上述券商一家，還有多家券商亦尚未發放年終獎。部分券商確實存在「年終獎越發越晚」的現象。

有業內人士估計，大型券商遲發年終獎，很大一部分原因是因為現在年終獎額度核算越來越複雜。與許多考核指標相關聯，另一方面，部分獎金額度需要股東方來核定，時間自然就拉長。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

相關文章：

【騰訊花紅】騰訊跌0.8%　根據股份獎勵計劃發行近1010萬股新股、貨值35億元、至少7000人有份

【HSBC滙豐】滙豐祈耀年績後自製百萬花紅　周一減持近2.2萬股滙豐、上月業績後累套近477萬

【華為花紅】官媒：華為向12萬員工分紅500億人幣　儘管去年營收降近3成

開啟hket App，閱讀全文
港股 花紅 申萬宏源（06806）

上一篇文章

【ET講股通】孫運喜：突破（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【商業數據通】滙豐八達通開展商業數據合作　中小企貸款可毋須財表或抵押品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股　東方海外升7%領新貴、內房股成剔出重災
【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股　東方海外升7%領新貴、內房股成剔出重災
【SPAC】Vision Deal將在下月10日掛牌　集資10億、傳已獲足額認購
【SPAC】Vision Deal將在下月10日掛牌　集資10億、傳已獲足額認購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款