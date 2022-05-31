▲ 【年尾花紅】網傳申萬宏源員工群發電郵追討去年獎金、擔心房貸斷供 懇請公司「拯救員工家庭於水火」

近日網傳有內地券商申萬宏源 （06806） （深：000166）員工群發郵件討薪，發信人稱目前已經是2022年中旬，2021年各部門的考核早已完成，但2021年年終獎金遲遲未發，員工亦不清楚何時發放。

發信人揚言：「面對高昂的房貸、車貸、子女教育和贍養老人的剛性支出，全家時常夜不能寐，持續加大的貸款斷供的擔憂如噩夢一般揮之不去。」電郵又稱，懇請公司展現一貫的國企擔當，解決員工迫在眉睫的問題，「拯救員工家庭於水火」。

▲ 發信人自稱申萬宏源員工，並電郵中表示：目前已行至2022年中，2021年各部門的考核早已完成，但2021年年終獎遲遲未發，員工亦不清楚何時發放。

券商中國：該券商確實至今尚未發放年終獎

內地官媒《證券時報》旗下券商中國報道指，該券商確實至今尚未發放年終獎，而在今年早些時候，該券商曾積極安排考核事宜，而考核結果則是年終獎發放的必要條件，讓不少員工對於早發年終獎有了預期。

事實上，去年內地證券業增長強勁，中證協數據顯示，去年全行業140家證券公司實現營業收入5024.10億元，實現淨利潤1911.19億元，分別同比增長12.03%和21.32%。

券商存在「年終獎越發越晚」現象

報道又指，一般而言，券商年終獎多數是在年後的3至6月間發放，甚至有券商拖到7月份才發放年終獎，也有部分券商會在春節前後先發放一筆「過節費」，而至今尚未發放2021年年終獎的券商並非僅上述券商一家，還有多家券商亦尚未發放年終獎。部分券商確實存在「年終獎越發越晚」的現象。

有業內人士估計，大型券商遲發年終獎，很大一部分原因是因為現在年終獎額度核算越來越複雜。與許多考核指標相關聯，另一方面，部分獎金額度需要股東方來核定，時間自然就拉長。

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