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【職場熱話】男友公司因有單身女同事 憂其出軌竟替他遞辭職信 港男笑言：我都想唔洗做有人養

理財智慧 16:50 2022/05/31

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打工仔決定辭職的原因有很多，包括不滿工作環境、人際關係或薪金未如理想等，但你們又有否聽過奇怪的辭職理由呢？近日就有網民在討論區發文指有位男同事突然補錢辭職，打聽之下原來是其女友不滿他工作環境有單身女同事，擔憂他會出軌，而且工作常要加班，最後決定為其遞上辭職信更補上代通知金，因而笑稱自己也想有人養。

樓主經歷：

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【職場熱話】母親陪求職者上公司 不肯讓兒子單獨面試 竟稱「我兒子甚麼都不知道」下一頁

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露%20邊瓣最正路？

有網民認為「找了個母親當女朋友」、「被支配到這個地步，你肯定錢不是來自男同事？」、「老土都要說句：一個願打，一個願挨」、「一輩子要看人臉色做人」、「好就女人，不好就累人」。

亦有網民笑言「成功男人背後的女人」、「不想努力就找阿姨養你」、「專業技能，有本事才有軟飯吃」；亦有人指「信不是有人幫你遞就當真，也要當事人確認才行，人不想躺平沒人能逼他」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

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責任編輯：陸盈希

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編輯 職場文化 辭職 出軌

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