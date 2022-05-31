【假日好去處】九龍倉商場聯合領賢慈善基金 於海港城及時代廣場推「夏日快閃：機動恐龍展」將展出1比1機動恐龍裝置

為慶祝中華人民共和國香港特別行政區成立二十五周年，領賢慈善基金將於本年7月與康樂及文化事務署聯合主辦，名為「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」的珍貴恐龍化石標本展覽。

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除此以外，九龍倉商場與領賢慈善基金亦準備於6月在旗下兩大商場 — 海港城及時代廣場聯合主辦「夏日快閃：機動恐龍展」，屆時將分別展出1比1原大的機動君王暴龍及劍龍。今次是香港在第5波疫情後的首個大型戶外展覽，公眾除了可免費欣賞及拍照外，更可參加不同的恐龍主題活動。據了解，與這兩隻機動恐龍裝置像真度極高，更會發出叫聲及擺動身體，而除了這兩個大型戶外裝置打卡位外，兩大商場更將舉辦一系列恐龍主題活動，讓大家全方位體驗恐龍世界。

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海港城「海運觀點」及時代廣場「露天廣場」將由6月7日起，分別展出約4.6米高、12米長的機動君王暴龍，以及約3.7米高、9米長的機動劍龍，為期一個多月。此兩具極具標誌性的機動恐龍裝置將首次在香港亮相，無論是威武的君王暴龍或著名的Thagomizer尾巴軸承劍龍皆是。在古生物學家的監督下，利用最新的科學知識重構，它們不僅看起來栩栩如生，其「呼吸和咆哮」就像活生生的動物一樣。

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記者：鄭日棱