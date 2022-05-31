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【職場熱話】疫情初期被解僱 2年不求職因對前公司念念不忘 港男重寄履歷盼獲聘

理財智慧 16:49 2022/05/31

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疫情下不少公司因面對收入大幅下降因而要停工停業甚至裁員，假若你們被公司解僱，但又不捨得工作會否重寄履歷，還是會礙於面子而選擇另謀高就？近日就有網民在討論區發文指有朋友因疫情而被解僱，期間一直靠兼職收入和家人接濟過日子，待前公司有招聘時竟然重寄履歷，為其擔憂可能會不獲聘或待遇會與他人不同，更稱此舉是浪費時間。

樓主經歷：

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【職場熱話】疫情慘被解僱 連見兩份工皆無回音 港爸要供樓養家感壓力大下一頁

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露%20邊瓣最正路？ 

有網民認為「他兩年找不到工作？如果找不到就回去做，或者老闆經過兩年會覺得他好」、「無所謂，男人出來工作要有氣量」、「好草不怕回頭吃」、「終於讓他等到，應該要替他高興」、「他對公司有歸屬感，應該要支持」。

亦有網民持相反意見「職場很現實，講錢不講心。如果一心一意等就是傻，還會有可能讓人覺得他在別的地方做不下去」、「如果是舊公司叫回去就無問題，自己應徵就不會」；有人則稱「要看是甚麼工種，行頭窄哪有得你選擇」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

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責任編輯：陸盈希

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