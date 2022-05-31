  • 28°C
香港時間 : 2022531日 (二) 16:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費情報】四大商場齊推購物回贈優惠 憑1元消費換1積分 共可換高達900元現金券

理財智慧 14:03 2022/05/31

分享：

分享：

迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場推出「SHOP醒購物狂賞」，於以上商場以電子貨幣消費並累積滿滿100元或以上，即可換取現金券及於逸峯廣場戲票換取禮券回贈。

市民於即日起至2022年8月31日，只需於四大商場以電子貨幣即日消費滿100元或以上，並憑相關交易的商戶機印發票及電子貨幣交易存根，到消費商場的禮賓部登記，便可憑1元消費換1積分，累積滿指定積分便可換取現金及戲票回贈，而且計劃更設有兩個獎賞換領階段，可將優惠加碼疊高，讓你買得更盡興，兼可欣賞連場好戲。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

計劃推出的雙重獎賞，共設兩個獎賞換領階段，將優惠加碼疊高。階段1：於消費商場累積滿500分或以上，有機會換領該商場50元現金券或100元 MCL戲票禮券；累積滿1000分或以上有機會額外換領$50現金券或100 元MCL戲票禮券，每個參加者於活動期間最多可換領上述現金券各一次。階段2：於消費商場累積消費滿5000分或以上，有機會換領該商場200元現金券或200元MCL戲票禮券，每個參加者於活動期間最多可換領現金券一次。優惠名額有限，先到先得，送完即止。

「SHOP醒購物狂賞」活動詳情：

換領日期：即日起至8月31日

換領時間︰12:00pm-10:00pm

參與商場：迎海薈（烏溪沙烏溪沙路8號）、逸峯廣場（新界東粉嶺馬適路1號）、翔龍灣廣場（土瓜灣新碼頭街38號）、港灣豪庭廣場（大角嘴福利街8號）

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

【特別兼職】社福署請兼職合約護理助理 時薪70元 需負責照顧院童【下一頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

 

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 逸峯 翔龍灣 港灣豪庭 港灣豪庭廣場 粉嶺 迎海 香港 經濟

上一篇文章

【2022消費券】經八達通領消費券者　今須消費滿4000元　6.16始能領餘下1,000元（附查詢方法）

下一篇文章

【防疫措施】林鄭：疫情呈膠着狀態　6月下旬未必再放寬社交距離措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
與時並進的大師　ZENITH
與時並進的大師　ZENITH
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款