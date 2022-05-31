【消費情報】四大商場齊推購物回贈優惠 憑1元消費換1積分 共可換高達900元現金券

迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場推出「SHOP醒購物狂賞」，於以上商場以電子貨幣消費並累積滿滿100元或以上，即可換取現金券及於逸峯廣場戲票換取禮券回贈。

市民於即日起至2022年8月31日，只需於四大商場以電子貨幣即日消費滿100元或以上，並憑相關交易的商戶機印發票及電子貨幣交易存根，到消費商場的禮賓部登記，便可憑1元消費換1積分，累積滿指定積分便可換取現金及戲票回贈，而且計劃更設有兩個獎賞換領階段，可將優惠加碼疊高，讓你買得更盡興，兼可欣賞連場好戲。

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計劃推出的雙重獎賞，共設兩個獎賞換領階段，將優惠加碼疊高。階段1：於消費商場累積滿500分或以上，有機會換領該商場50元現金券或100元 MCL戲票禮券；累積滿1000分或以上有機會額外換領$50現金券或100 元MCL戲票禮券，每個參加者於活動期間最多可換領上述現金券各一次。階段2：於消費商場累積消費滿5000分或以上，有機會換領該商場200元現金券或200元MCL戲票禮券，每個參加者於活動期間最多可換領現金券一次。優惠名額有限，先到先得，送完即止。

「SHOP醒購物狂賞」活動詳情： 換領日期：即日起至8月31日 換領時間︰12:00pm-10:00pm 參與商場：迎海薈（烏溪沙烏溪沙路8號）、逸峯廣場（新界東粉嶺馬適路1號）、翔龍灣廣場（土瓜灣新碼頭街38號）、港灣豪庭廣場（大角嘴福利街8號）

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責任編輯：龍紀瑩