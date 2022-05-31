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【電子消費券】AlipayHK夥新鴻基商場推獨家優惠　最多獎賞175元

Hot Talk 15:12 2022/05/31

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【電子消費券】AlipayHK夥新鴻基商場推獨家優惠　最多獎賞175元

電子消費券第二階段引入兩家新營運商，雖然港府未公布正式登記和派發日期，現有電子消費券營運商陸續宣布新推廣，螞蟻集團控股的AlipayHK宣布，與新鴻基地產 （00016） 合作推出獨家優惠，從即日起，在新地旗下25個商場以AlipayHK消費，可獲最多175元獎賞，新地商場也將開通AlipayHK小程式，讓新地旗下「The Point」會員以小程式儲分和獲得積分獎賞。

AlipayHK表示，從5月18日至9月15日間，用戶在25個新地商場單筆消費滿400元，可獲25元即減優惠、單筆消費滿200元，可獲10元即減優惠。每名用戶在推廣期內每月可領25元、10元立減禮券各一次，以為期5個月計，總獎賞額最多為175元。

另外，AlipayHK全新用戶可額外獲得50元新地商場迎新禮券。

AlipayHK號稱目前已覆蓋香港逾9成實體商戶，25個新地商場包括觀塘apm、屯門卓爾廣場、薄扶林置富南區廣場、將軍澳東港城、北角匯、沙田HomeSquare、屯門錦薈坊、上水廣場、葵芳新都會廣場、上水新都廣場、新蒲崗Mikiki、旺角MOKO新世紀廣場、柴灣新翠商場、沙田新城市廣場、將軍澳中心、將軍澳PopWalk天晉滙、大埔超級城、荃灣荃錦中心、荃灣廣場、大埔新達廣場、屯門V city、南昌V Walk、銅鑼灣WTC世貿中心、元朗YOHO MALL形點及元朗廣場。

更多1萬元電子消費券消息，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

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