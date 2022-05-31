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新加坡以蚊治蚊 放兩億隻細菌蚊抗登革熱蚊患

環球社會熱點 15:40 2022/05/31

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新加坡近年選擇以蚊治蚊，成立蚊工廠培養大量俗稱細菌蚊、帶有沃爾巴克氏體病菌的埃及伊蚊。新加坡已培育出約2億隻細菌蚊，分批於部分地區釋放，希望用來對抗作為登革熱主要傳播媒介的埃及伊蚊。

【猴痘症】英國再增71宗確診 世衛料不會變大流行 【下一頁】

沃爾巴克氏菌（Wolbachia）被指有效控制昆蟲繁殖能力，釋放帶有這款病菌的雄蚊會令授精的蚊卵難孵化，變相有助抑制疾病傳播。

新加坡政府國家環境局（National Environment Agency，簡稱NEA）自2019年起，斥資500萬新加坡元（約2,864萬港元）成立蚊工廠推行沃爾巴克氏體計劃（Project Wolbachia）抗衡登革熱。

工廠平均每周會釋放出150萬至200萬隻帶有沃爾巴克帶有的雄性埃及伊蚊，以抑制城市内的埃及伊蚊種群數量。

世衛：猴痘症對全球公共衛生構中度風險 籲各國盡快採取行動 【下一頁】

項目自2016年啟動以來已經歷5個實地考察階段，當局也在新加坡多個地區釋放這批蚊子，涉及新加坡約1,800個房屋委員會街區、16萬戶家庭。

NEA觀察到在釋放帶有沃爾巴克氏菌埃及伊蚊最少1年的研究地點，細菌蚊對埃及伊蚊的抑制率高達98%，而這些地區的登革熱個案也大幅減少88%。

當局有意擴大計劃實施範圍，但強調沃爾巴克氏體計劃並非靈丹妙藥，仍需配合良好環境管理及確保每家每戶處理積水等基本預防措施，才能有效控制登革熱。

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責任編輯：鄭錦玲

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