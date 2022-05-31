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【MIRROR演唱會】MIRROR實名制演唱會門票　開售後4小時只賣出約3成

商業 14:53 2022/05/31

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男子組合MIRROR演唱會票在早上10時開售，從網民的留言可見，進入網站的過程似乎就不太暢順，不少人表示無法進入售票畫面。（資料圖片）

首次實名制方式出售的紅館演唱會門票今早10時發售，截止下午2時共賣出約14,112張，佔37.6%。

【餐飲業回暖】3、4月訂座率急升超過1倍　訂座平台推限時優惠買一送一

男子組合MIRROR演唱會票在早上10時開售，無論是網站、手機應用程式，顯示所有網上購票連結正由其他顧客使用中，須等候重試登入網站，至於較傳統的訂票熱線亦難以接通。

MIRROR演唱會有12場場次，共約37,700張公開發售。網站由上午11時每隔約30分鐘更新售票進度，截止下午2時，共賣出約14,112張，佔37.6%。

每人最多只可購買兩張，購買時須登記出席人士的身分證明文件上英文全名，演唱會當晚出示附有相片的相關文件予工作人員核對。

民政事務局在社交網站表示，署理局長陳積志與康文署署長劉明光今早特別留意首日開售情況，陳積志認為售票運作大致暢順。（Facebook截圖）

民政事務局：訂購秩序井然

民政事務局在社交網站表示，署理局長陳積志與康文署署長劉明光今早特別留意首日開售情況，陳積志認為售票運作大致暢順，訂購秩序井然，期望採用實名制購票模式，可有效遏止門票炒賣及高價代購等行為，打擊「黃牛黨」，保障公眾利益，確保樂迷有公平機會購票。

不過從網民的留言可見，進入網站的過程似乎就不太暢順，不少人表示無法進入售票畫面，即使成功後亦會再跳至「此頁面無法顯示」的畫面。

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責任編輯：李智美

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