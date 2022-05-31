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復星清倉青啤持股 套現41億元

股樓投資 17:28 2022/05/31

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內地大型綜合企業復星國際(00656)宣布全資附屬復星產控、附屬Fidelidade及集團作為一般合夥人管理之非併表基金China Momentum Fund，昨日協議透過代理人瑞銀香港分行，出售青島啤酒（00168）合共約6,677.6萬股Ｈ股，佔已發行Ｈ股總數約10.19％及已發行股份總數約4.89％，每股作價62元，比上日收市價65.05元折讓4.7％，所得款項總額約41.4億元。交易完成後，該集團及China Momentum Fund不再持有青島啤酒任何Ｈ股。受出售資產消息推動，復星全日炒上3.5%，收報7.98元。青啤全日上升4.5%收報68元。

東風集團逾61億人幣收購 內地上市東風汽車55%股權   詳情請看【下一頁

復星表示，出售事項屬公司正常投退安排。認為出售展現集團持續致力並專注於為股東創造最大價值，及向集團運營及投資的公司提供機會以把握戰略性交易， 從而提升集團及被投企業之綜合競爭力 ，有助於長遠成功的布局。

高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股  詳情請看【下一頁

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大行富瑞發表研究報告指，這對青島啤酒Ｈ股股價有利，因為復星售股自2019年以來一直懸而未決，並擴大了其與Ａ股價格的差距，現時Ｈ股估值被低估。該行維持其「買入」評級，目標價60.7元。富瑞指，此次出售對青島啤酒的經營影響不大，仍然是該行在中國消費板塊的首選。

同場加映  【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

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撰文 : 李尚毅

復星國際（00656） 港股

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