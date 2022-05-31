東風集團逾61億人幣收購 內地上市東風汽車55%股權

汽車股東風集團(00489)公布，擬斥共約61.6億元人民幣，收購上海上市的東風汽車(滬：600006)55％股權。東風集團指出，斥約33.4億元人民幣向由其及日產（中國）各自擁有50％股份的合營公司收購所持東風汽車29.9％股權，購買價為每股5.6元人民幣，合營公司持東風汽車股權降至30.2％，之後該集團向其他東風汽車股東作出自願部分現金要約，以每股相同購買價收購東風汽車25.1％股權，料涉約28.1億元人民幣。至3時，東風集團報6.15元上升2.1%，東風汽車則大升10%報6.8元人民幣。

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東風汽車從事輕型商用車業務，去年度純利約3.72億元人民幣，淨資產帳面值為80.21億元人民幣。東風集團認為，交易可對東風汽車直接控股，有助進一步完善對商用車業務的布局。

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東風集團又表示，與合營公司、日產汽車和日產（中國）訂立輕型商用車資產轉讓框架協議，合營公司須向其轉讓有關輕型商用車及發動機業務若干資產，而合營公司將更專注於乘用車業務。

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