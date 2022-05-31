華潤啤酒291股價續升破頂 短線上望目標話你知 股市 14:26 2022/05/31 分享： 分享： 華潤啤酒 （00291） 股價繼續破頂造好，一度高見49.75元，升逾3%，創月內高位。市場憧憬上海復工復產帶動消費股，華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析華潤啤酒短炒策略，股價於50元有阻力，如未來2-3個交易日未能企穩50元才沽出，如突破有機會直上望55至57元。足本分析→【按此】 *憧憬上海經濟復甦 恒指下一站多少？重溫《開市追揸沽》 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 恒指下一站上望多少？港股即市策略速睇 今日 恒指下一站上望多少？港股即市策略速睇 解讀內地5月PMI勝預期 對港股大市刺激多大？ 今日 解讀內地5月PMI勝預期 對港股大市刺激多大？ 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 2022/05/30 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 你可能感興趣 恒指下一站上望多少？港股即市策略速睇 今日 12:12 恒指下一站上望多少？港股即市策略速睇 解讀內地5月PMI勝預期 對港股大市刺激多大？ 今日 11:44 解讀內地5月PMI勝預期 對港股大市刺激多大？ 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 11:21 2022/05/30 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 最新專欄文章 更多 騰訊（00700）短炒潛在升幅料不多 中長線回報睇幾多？ 今日 騰訊（00700）短炒潛在升幅料不多 中長線回報睇幾多？ 招商銀行3968換行長市場需恢復信心 有貨無貨點處理？ 今日 招商銀行3968換行長市場需恢復信心 有貨無貨點處理？ 中海油883破頂 聶振邦：如符合呢個條件 今季可上望15元 今日 中海油883破頂 聶振邦：如符合呢個條件 今季可上望15元 6月1日上海復工復產 追供應鏈股定電商平台股？ 今日 6月1日上海復工復產 追供應鏈股定電商平台股？ 電力股炒上 中國電力2380、華電902短炒策略即睇 今日 電力股炒上 中國電力2380、華電902短炒策略即睇 快速消費品股 大行報告 沽出 啤酒 華潤啤酒（00291） 藍籌股 宏觀市場 市場交易 股票 H股