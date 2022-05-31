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華潤啤酒291股價續升破頂　短線上望目標話你知

股市 14:26 2022/05/31

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華潤啤酒 （00291） 股價繼續破頂造好，一度高見49.75元，升逾3%，創月內高位。市場憧憬上海復工復產帶動消費股，華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析華潤啤酒短炒策略，股價於50元有阻力，如未來2-3個交易日未能企穩50元才沽出，如突破有機會直上望55至57元。足本分析→【按此

*憧憬上海經濟復甦　恒指下一站多少？重溫《開市追揸沽

欄名 : 3分鐘睇股

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