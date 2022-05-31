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【烏克蘭戰爭】荷蘭拒用盧布付款 俄斷天然氣供應

環球社會熱點 14:49 2022/05/31

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俄羅斯早前已經切斷波蘭、保加利亞及芬蘭的天然氣供應。荷蘭一間能源公司拒絕向俄羅斯以盧布支付購買天然氣費用，俄羅斯確認會停止天然氣供應。荷蘭公司表示已與其他供應商簽訂合約，荷蘭政府強調不會對民眾產生影響。

歐盟禁運佔三分二進口量俄石油 就制裁達成共識 【下一頁】

俄羅斯要求西方國家設立以歐元支付的賬戶，然後將歐元兌換成盧布付款。

不過代表荷蘭政府購買天然氣的能源企業GasTerra周一（30日）表示，措施存在太多財務及營運風險，或違反歐盟制裁，拒絕用盧布支付俄天然氣費用。俄羅斯天然氣公司（Gazprom）發表聲明確認，荷蘭從5月31日起不會再獲得俄羅斯的天然氣，直至GasTerra按俄羅斯建議付款。

GasTerra原定在10月前從俄羅斯獲得的20億立方米天然氣，但現時已與其他供應商簽訂合約購買相應數量的天然氣。荷蘭能源部長耶滕（Rob Jetten）表示，理解GasTerra不同意俄羅斯單方面施加付款條件的決定，強調決定不會對荷蘭民眾實際天然氣供應產生任何影響。

塞爾維亞懶理歐盟制裁 與俄敲定天然氣貿易 【下一頁】

GasTerra透露，企業曾多次要求Gazprom遵守合約付款方式及交付義務，但拒絕預測俄羅斯減少天然氣供應會如何對歐洲市場供需狀況產生影響。荷蘭經濟事務部發言人Pieter ten Bruggencate表示，政府不會啟動緊急天然氣計劃，要求工業用戶減少消耗，指情況未對供應造成威脅。

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責任編輯：李俊儀

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