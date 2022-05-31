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【中國經濟】鴻海料下半年供應鏈將恢復穩定　惟封城拖累產品需求

股市 14:17 2022/05/31

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【中國經濟】鴻海料下半年供應鏈將恢復穩定　惟封城拖累產品需求

上海將於明日（6月1日）起全市將進入全面恢復全市正常生產生活秩序階段，鴻海（台：2317）董事長劉揚偉表示，隨著上海逐步放寬封城，很有信心今年下半年供應鏈將恢復穩定，但相信疫情會持續發生，未來會做好調配，以免供應鏈出現短缺。

劉揚偉表示，4月的上海封控影響不大，5月也比預期好，未來鴻海會在中國大陸一共30多個廠區做好調配，相信未來疫情會持續發生，也會做好紮實準備。他指，中國封控對物流的確有影響，目前看來上海供應鏈的影響趨緩，下半年應會朝較好的方向發展，朝向正面的發展。他重申，由於工人正處於閉環形式工作，中國嚴格的防疫措施對生產的影響有限，但所實施的封城措施卻導致中國消費者對其產品的需求受到影響。

另外，他目標公司成為第一間不缺原材料的電子專業製造服務廠商，「一輛價值數萬美元的汽車因為一塊價值0.5美元的晶片而無法發貨，對客戶來說是一個痛苦經歷」，又目標至2025年底佔全球電動汽車市場約5%的市佔率，營收可達1萬億台幣和每年電動車出貨50至75萬台，並提高電動車晶片的產能。

在新世代產品方案，鴻海亦正式投入低軌衛星領域研發，並已交由鴻海研究院統籌設計。

富智康現升1%，報1.01元。

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編輯：姚卓然

港股 富智康集團（02038） 科技產品 鴻海 上海 晶片 電動車 疫情 汽車

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