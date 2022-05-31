【2022消費券】經八達通領消費券者　今須消費滿4000元　6.16始能領餘下1,000元（附查詢方法）

因八達通的儲值上限為3000元，因此新一輪5,000元消費券，八達通用家須分為2次發放。提提各位以八達通領取新一輪消費券的讀者，如果想要在6月16日領取餘下1000元消費券，就須在今日（5月31日）內，消費滿4000元。

如果在5月或前消費未滿4000元，則需要在6月底前消費滿4000元，於7月16日領取餘下1000元消費券。而最遲需要在今年10月31日或之前累積消費4,000元，才能在11月16日領取餘下1000元消費券。

如果想要知道自己消費了多少錢，但又不想走到港鐵站拍卡，或可經以下方法查詢：

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