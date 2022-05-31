【餐飲業回暖】3、4月訂座率急升超過1倍　訂座平台推限時優惠買一送一

▲ 網上訂座平台Chope透露，3、4月的訂座率急升116%。（資料圖片）

本地疫情膠著，但隨著社交距離措施第二階段放寬，市民外出用餐意欲持續。提供訂座服務及餐廳優惠的網上平台Chope透露，3、4月的訂座率急升116%。

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Chope香港區總經理Tina Lam透露，隨著3月至4月的訂座率急速回升116%，預計5月及6月的訂座率將分別增加27%及37%。

為了進一步協助餐飲業營運，及加強數碼化， Chope亦推行「幫緊你餐廳應援團」計劃。平台為新餐廳提供餐廳救援服務優惠，透過多渠道營銷推廣餐廳，推動餐廳即時訂座率以提升營業額。餐廳可實踐電子餐桌管理，並將傳統實體現金券轉化成電子餐飲券。全新優惠更免除額外設置費，以支援疫下受影響的餐廳。

限時優惠包括全單減100元

Chope又推出近50個限時獨家餐飲優惠，由即日起，於香港逸東酒店普慶餐廳、香港喜來登酒店雲海日本料理、The Tiffany Blue Box Cafe等餐廳用餐，可享全單減100元及買一送一等優惠。成功到訪2間或以上餐廳的食客更可再獲贈額外獎賞，以兌換Uber、The Coffee Academics、茹絲葵牛排餐廳 及 Goobne Chicken 等合作商家的電子現金券。【餐廳優惠】

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責任編輯：葉泳珊