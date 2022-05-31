【防疫措施】林鄭：疫情呈膠着狀態　6月下旬未必再放寬社交距離措施

行政長官林鄭月娥表示，過去一周本港疫情平穩受控，但明言6月底前不會放寬外防輸入措施，也未必會在6月下旬實施第三階段放寬社交距離措施。

林鄭月娥今日出席行政會議前會見傳媒時說，過去一星期，本港每日新增新冠病毒陽性個案徘徊200至300宗，呈膠著狀態。

【筍工推介】關愛基金請高級項目主任 月薪3.5萬元 入職要求一覽【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

林鄭月娥指出，現時每日仍有不少輸入個案，佔整體新增陽性個案一、兩成，本屆政府任期內，即6月30日前不會放寬外防輸入措施。

至於第三階段放寬社交距離措施，即撤銷場地容納人數上限、營運時間限制，以及酒吧或飲食場所現場表演和跳舞活動等限制，林鄭月娥表示，最近出現兩個酒吧感染群組，政府未必會在6月下旬實施第三階段放寬，但相信對大部分市民回復正常生活影響不大。

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機