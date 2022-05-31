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【防疫措施】林鄭：疫情呈膠着狀態　6月下旬未必再放寬社交距離措施

理財智慧 13:39 2022/05/31

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行政長官林鄭月娥表示，過去一周本港疫情平穩受控，但明言6月底前不會放寬外防輸入措施，也未必會在6月下旬實施第三階段放寬社交距離措施。

林鄭月娥今日出席行政會議前會見傳媒時說，過去一星期，本港每日新增新冠病毒陽性個案徘徊200至300宗，呈膠著狀態。

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林鄭月娥指出，現時每日仍有不少輸入個案，佔整體新增陽性個案一、兩成，本屆政府任期內，即6月30日前不會放寬外防輸入措施。

至於第三階段放寬社交距離措施，即撤銷場地容納人數上限、營運時間限制，以及酒吧或飲食場所現場表演和跳舞活動等限制，林鄭月娥表示，最近出現兩個酒吧感染群組，政府未必會在6月下旬實施第三階段放寬，但相信對大部分市民回復正常生活影響不大。

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撰文 : 陳楚琨

防疫措施 行政會議 疫情 經濟 酒吧 香港 林鄭月娥

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