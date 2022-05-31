男子扮阿婆掟蛋糕襲《蒙娜麗莎》被捕送精神病院

收藏在法國巴黎羅浮宮的名畫《蒙娜麗莎》，周日（29日）險遭毀壞。一名男子喬裝成坐輪椅老婦，突然起身掟蛋糕嘗試破壞《蒙娜麗莎》，幸好名畫受防彈玻璃保護並無損毀。巴黎檢察官辦公室周一（30日）表示，已拘捕涉事36歲男子，並將其送往精神病院。

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根據網上流傳影片及目擊者指，周日有一名佩戴假髮、塗抹唇膏、並喬裝坐輪椅老婦的男子，接近名畫《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）時，突然站起試圖打碎防彈玻璃。男子行動失敗後改向《蒙娜麗莎》塗抹忌廉蛋糕，並到處灑上玫瑰花。

影片顯示《蒙娜麗莎》受防彈玻璃保護並無受損，玻璃沾滿蛋糕的忌廉和殘渣，工作人員正抹掉污跡。

該名男子疑為環保人士，被保安帶走時以法文高呼「想想地球，人們正在摧毀地球」，又指自己這樣做是為提醒民眾關注環境。

《蒙娜麗莎》被破壞影片

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巴黎檢察官辦公室周一表示，已就破壞文物拘捕涉事36歲男子，並將其送往精神病院。羅浮宮職員拒絕就事情發表評論。

《蒙娜麗莎》是達文西（Leonardo da Vinci）在1503年至1519年間所繪畫，是世界最知名的畫作，多年來屢次成為遇襲目標。一名玻利維亞男子1956年12月向《蒙娜麗莎》投擲石頭，畫作首次遭毀壞。博物館自此加裝玻璃免畫作再受損。

此外，2009年一名無法獲得法國公民身份的俄羅斯女子向《蒙娜麗莎》擲茶杯，幸好作品完好無損。

《蒙娜麗莎》亦是1962年保險估值達1億美元（7.8億港元）的晝作，打破當時健力氏世界紀錄。

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責任編輯：郭麗明