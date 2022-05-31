  • 29°C
香港時間 : 2022531日 (二) 15:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

男子扮阿婆掟蛋糕襲《蒙娜麗莎》被捕送精神病院

環球社會熱點 14:00 2022/05/31

分享：

分享：

收藏在法國巴黎羅浮宮的名畫《蒙娜麗莎》，周日（29日）險遭毀壞。一名男子喬裝成坐輪椅老婦，突然起身掟蛋糕嘗試破壞《蒙娜麗莎》，幸好名畫受防彈玻璃保護並無損毀。巴黎檢察官辦公室周一（30日）表示，已拘捕涉事36歲男子，並將其送往精神病院。

美佛州10歲男童威脅發動槍撃 警方高調拉人 【下一頁】

根據網上流傳影片及目擊者指，周日有一名佩戴假髮、塗抹唇膏、並喬裝坐輪椅老婦的男子，接近名畫《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）時，突然站起試圖打碎防彈玻璃。男子行動失敗後改向《蒙娜麗莎》塗抹忌廉蛋糕，並到處灑上玫瑰花。

影片顯示《蒙娜麗莎》受防彈玻璃保護並無受損，玻璃沾滿蛋糕的忌廉和殘渣，工作人員正抹掉污跡。

該名男子疑為環保人士，被保安帶走時以法文高呼「想想地球，人們正在摧毀地球」，又指自己這樣做是為提醒民眾關注環境。

《蒙娜麗莎》被破壞影片

    點擊圖片放大
    +3
    +2

美紐約拳賽誤傳槍聲致人踩人 大坂直美當場嚇呆 【下一頁】

巴黎檢察官辦公室周一表示，已就破壞文物拘捕涉事36歲男子，並將其送往精神病院。羅浮宮職員拒絕就事情發表評論。

《蒙娜麗莎》是達文西（Leonardo da Vinci）在1503年至1519年間所繪畫，是世界最知名的畫作，多年來屢次成為遇襲目標。一名玻利維亞男子1956年12月向《蒙娜麗莎》投擲石頭，畫作首次遭毀壞。博物館自此加裝玻璃免畫作再受損。

此外，2009年一名無法獲得法國公民身份的俄羅斯女子向《蒙娜麗莎》擲茶杯，幸好作品完好無損。

《蒙娜麗莎》亦是1962年保險估值達1億美元（7.8億港元）的晝作，打破當時健力氏世界紀錄。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

巨石陣投映英女王肖像賀登基白金禧 網民嫌太俗
今日
巨石陣投映英女王肖像賀登基白金禧 網民嫌太俗
加拿大推新槍械管制法案 凍結全國手槍買賣及進口
今日
加拿大推新槍械管制法案 凍結全國手槍買賣及進口
日本試行小型旅行團旅遊 有泰國旅客確診新冠
今日
日本試行小型旅行團旅遊 有泰國旅客確診新冠
【烏克蘭戰爭】拜登拒向烏供遠程火箭系統 俄稱言論合理
今日
【烏克蘭戰爭】拜登拒向烏供遠程火箭系統 俄稱言論合理
歐盟禁運佔三分二進口量俄石油 就制裁達成共識
今日
歐盟禁運佔三分二進口量俄石油 就制裁達成共識

你可能感興趣

巨石陣投映英女王肖像賀登基白金禧 網民嫌太俗
今日 13:05
巨石陣投映英女王肖像賀登基白金禧 網民嫌太俗
加拿大推新槍械管制法案 凍結全國手槍買賣及進口
今日 11:52
加拿大推新槍械管制法案 凍結全國手槍買賣及進口
日本試行小型旅行團旅遊 有泰國旅客確診新冠
今日 11:33
日本試行小型旅行團旅遊 有泰國旅客確診新冠
網絡熱話 精神病 法國 巴黎 達文西

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】荷蘭拒用盧布付款 俄斷天然氣供應

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月31日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
【英國通脹】每戶能源補貼400鎊 向油氣公司徵「暴利稅」（第二版）
【英國通脹】每戶能源補貼400鎊 向油氣公司徵「暴利稅」（第二版）
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【烏克蘭戰爭】歐盟達共識禁運俄石油 烏指控俄阻糧食出口（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】歐盟達共識禁運俄石油 烏指控俄阻糧食出口（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月31日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月31日 時間14:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款